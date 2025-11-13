Het Nederlands elftal kan zich vrijdag tegen Polen plaatsen voor het WK van 2026. Dat wierp bij journalist Valentijn Driessen de vraag op of er dan een feestje losbarst. Wat volgde was een vreemd gesprek met bondscoach Ronald Koeman.

"Ronald, de vorige keer zei je: 'In deze groep zijn wij het aan de stand verplicht om het WK te halen'. Ga je dan toch een feestje vieren? Of zeg je: daar beginnen we niet aan", trapte Driessen af op de persconferentie daags voor het treffen in Polen. Bij Koeman verscheen al een glimlach op het gezicht toen Driessen zijn vraag formuleerde. "Volgens mij is er niks gepland, dus we gaan gewoon maandagavond naar huis."

Lange stilte

Op die verspreking was Driessen scherp. "Maandagavond pas?", vroeg hij, waarna een lange stilte volgde. "Ja, we spelen toch maandag nog", reageerde Koeman. "Maar als je het nu al haalt, je blijft hier neem ik aan niet tot maandagavond om feest te vieren", ging Derksen verder. Koeman lachte en zei: "Laten we hopen dat we ons plaatsen, maar dan vliegen we de wedstrijd van maandag (tegen Litouwen, red.) ook serieus aan."

Driessen ging vervolgens over een heel ander onderwerp verder. Hij vervolgde zijn vragenvuur door Koeman te vragen of de ziek afgehaakte Quilindschy Hartman kip kerrie heeft gegeten. Daarmee refereert hij aan een uitbraak van voedselvergiftiging in maart 2023, vermoedelijk veroorzaakt door het gerecht. "Nee, koorts", was het antwoord van de bondscoach. "Geen voedselvergiftiging?", wilde Driessen nogmaals weten. Dat was volgens Koeman niet het geval.

De bondscoach was daarna van Driessen af, die zich richtte tot Jurriën Timber.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.