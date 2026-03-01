Het is nog maar zeer de vraag of Iran komende zomer aanwezig is op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Door de aanvallen van de VS op het land lijkt deelname steeds onwaarschijnlijker. Dat wordt gemeld op de Iraanse staatstelevisie.

Voorzitter Mehdi Taj van de Iraanse voetbalbond heeft zich live op de televisie uitgelaten over de deelname van Iran aan het mondiale voetbaltoernooi. Uit zijn woorden valt te halen dat het Aziatische land zich zomaar zou kunnen terugtrekken. Het komt daags na de zware aanvallen van gastland Verenigde Staten samen met Israël jegens Iran.

Aanval Amerika

"Door de aanval en kwaadaardige actie van Amerika is het moeilijk om hoopvol naar het WK toe te leven", liet Taj optekenen in een interview met de Iraanse staatstelevisie. " Maar het is aan het hoofd van onze sportfederatie en de sportministers om daarover te beslissen."

Voetbalbond FIFA

Ook voetbalbond FIFA is druk bezig met de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en houden de situatie nauwlettend in de gaten. "We hebben een vergadering gehad en het is nog te vroeg om in detail commentaar te geven, maar we volgen de ontwikkelingen rond alle kwesties over de hele wereld", zei FIFA-secretaris-generaal Mattias Grafström tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de International Football Association Board in Wales. "Iedereen op het WK zal veilig zijn."

Iran plaatste zich vrij eenvoudig voor het WK, via de Aziatische kwalificatie. De Iraniërs zijn ingedeeld in poule G, samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland. In die groep maakt het land, na topfavoriet België, een goede kans om de volgende ronde te bereiken. Als er nog wordt deelgenomen welteverstaan.

Lastige situatie

Mocht Iran zich toch terugtrekken, komt de FIFA in een lastige situatie terecht. Dan zal een ander land de plek moeten innemen van Iran. In principe zou dat dan een ploeg uit dezelfde federatie moeten zijn. Op dit moment hebben Irak en de Verenigde Arabische Emiraten daar de beste papieren voor. Ook een groep met slechts drie landen, als er geen vervanger komt, is nog een mogelijkheid.

Pride Match

Eerder kwam het Iraanse voetbalteam al opmerkelijk in het nieuws. De wedstrijd tussen Iran en Egypte werd namelijk omgedoopt tot de Pride Match, door de stad Seattle waar het duel wordt afgewerkt. Beide islamitische landen waren daar totaal niet over te spreken. De FIFA heeft daar overigens geen invloed op.