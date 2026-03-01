De gezamenlijke aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran heeft ook gevolgen voor andere landen in de regio. Iran vuurt namelijk vergeldingsacties uit en daarbij is onder meer Dubai het doelwit. Voormalig topcoureur Robert Doornbos is daardoor in een 'onwerkelijke situatie' beland.

Dubai is al enige tijd een populair vakantieoord, maar Doornbos besloot ruim een jaar geleden er samen met zijn gezin zelfs naartoe te emigreren. De voormalig F1-coureur is in de Verenigde Arabische Emiraten nu echter in een vervelende situatie terechtgekomen door de onrust in de regio.

De Verenigde Staten en Israël voerden samen in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) aanvallen uit op Iran en daarbij kwam ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van dat land, om het leven. Als reactie op die aanval voert Iran echter weer vergeldingsacties uit en daarbij zijn meerdere landen in de regio het doelwit.

Iran vuurde raketten af richting onder meer Qatar, Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. In dat laatste land was Dubai één van de doelwitten. Zo liep de belangrijkste luchthaven van de stad, 's werelds drukste luchtvaartknooppunt, gedeeltelijke schade op door een vermoedelijke luchtaanval op een van de terminalgebouwen.

'We horen de raketten over ons huis vliegen'

Doornbos zit dus plotseling in gevaarlijk gebied en samen met zijn gezien moest hij dan ook dekking zoeken. "Dit is een onwerkelijke situatie om in te zitten, we horen de raketten over ons huis vliegen in Dubai", laat Doornbos weten op zijn Instagram. "We zijn allemaal binnen en gebruiken ons huis als schuilplaats. We proberen ons klaar te maken voor wat er maar deze kant op gaat komen. Blijf veilig allemaal."

De voormalig F1-coureur deelde ook nog een foto waarop een rookwolk te zien is. Doornbos schrijft erbij dat een Iraanse raket door het luchtafweersysteem van de Emiraten uit de lucht is gehaald.

Tallon Griekspoor

Doornbos is niet de enige bekende naam uit de sportwereld die zich momenteel in Dubai bevindt, want ook Tallon Griekspoor is er. De tennisser haalde deze week heel knap de finale van het ATP-toernooi in die stad, maar moest zich voor de eindstrijd terugtrekken met een blessure. Griekspoor kan echter nog niet vertrekken, want door de onrust in de regio is het luchtruim boven de Verenigde Arabische Emiraten gesloten en gaan er dus geen vluchten naar het buitenland.