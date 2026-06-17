Voetballegende Johan Cruijff ontbrak op het WK van 1978 in Argentinië. Een beslissing die jarenlang voer voor speculatie was. Veel mensen dachten dat zijn vrouw Danny hem thuis had gehouden na het veelbesproken zwembadincident tijdens het WK van 1974. De échte reden bleek jaren later een stuk heftiger.

Eén dag voor de halve finale tegen Brazilië op het WK van 1974 kwam BILD met het spraakmakende verhaal ‘Cruyff, Sekt und nackte Mädchen’. Volgens de Duitse krant hadden meerdere Oranje-internationals, onder wie Johan Cruijff, Piet Schrijvers en de broers Van de Kerkhof, na de zege op Oost-Duitsland gefeest met naakte vrouwen. Het zorgde voor een boze Danny, de vrouw van Cruijff. Tóch was dat niet de reden waarom Cruijff vier jaar later ontbrak op het WK in Argentinië.

Geweer gericht op Cruijff

Cruijff en zijn gezin maakten in 1977 namelijk een traumatische overval mee in hun woning in Barcelona. Daarbij werd een geweer op het hoofd van de Nederlandse voetballegende gezet. Het gebeurde op maandagavond 19 september 1977 in het appartement van de familie Cruijff. Johan zat televisie te kijken, terwijl de kinderen al op bed lagen.

De portier van het flatgebouw belde naar boven. Er stond een Nederlandse man met een pakje voor de deur dat hij persoonlijk wilde afgeven. Danny Cruijff liet hem binnen. Niet veel later veranderde de situatie volledig. Toen de man het pakketje overhandigde, trok hij plotseling een geweer. Cruijff werd met handen en voeten vastgebonden, terwijl de overvaller zijn wapen op hem richtte. Door het lawaai werd dochtertje Chantal wakker.

Danny vluchtte gillend het trappenhuis in, waarna de overvaller achter haar aanrende. Buren werden gealarmeerd door het geschreeuw en konden de man uiteindelijk overmeesteren. De oud-topvoetballer wist zichzelf los te maken, pakte het achtergelaten geweer op en confronteerde de overvaller. "Zo, hoe voelt het nu om zelf bedreigd te worden of een wapen op je gericht te zien?"

Niet mee naar het WK 1978

De impact op Cruijff en zijn gezin was enorm, maar daar sprak hij destijds nauwelijks over. Toen journalist Kees Jansma hem vroeg of de overval invloed had gehad op zijn besluit om niet naar het WK van 1978 te gaan, bleef Cruijff opvallend vaag. "Die beslissing heb ik al heel lang geleden genomen, in principe heeft het er niks mee te maken", zei hij. "Maar het is wel een puntje meer."

Ondertussen bleef Nederland hopen op een terugkeer van de sterspeler. Omroep TROS zette zelfs een actie op touw onder de naam Trek Cruijff Over De Streep. Zanger Vader Abraham verzorgde daarbij de muzikale ondersteuning, maar Cruijff gaf geen krimp. "Het zijn een hele hoop dingen bij elkaar", zei hij later in het tv-programma Voor de vuist weg. "Geen zin om uit te leggen. Geen zin in discussies."

Waarheid kwam later naar buiten

Pas in 2008 vertelde Cruijff openlijk wat er écht achter zijn beslissing zat. In een interview met Catalunya Radio sprak hij voor het eerst uitgebreid over de gewapende overval. "Om aan een WK mee te doen, moet je tweehonderd procent zijn", zei Cruijff. "Ik had een geweer op mijn hoofd, was vastgebonden en mijn kinderen waren in het appartement aanwezig. Er zijn momenten dat andere dingen in het leven belangrijker zijn dan voetbal."

Daarmee werd eindelijk duidelijk waarom de beste Nederlandse voetballer aller tijden ontbrak op het WK waarin Oranje opnieuw de finale haalde. Net als vier jaar eerder ging die eindstrijd verloren. Onder veel voetbalfans leeft nog altijd het gevoel dat Nederland wereldkampioen was geworden als Cruijff er in de finale tegen Argentinië wél bij was geweest.

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