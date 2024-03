Reünie van finalisten WK 1974 loopt anders dan gepland vanwege ruzie in het Duitse kamp

Aankomende zomer is het vijftig jaar geleden dat (West-)Duitsland en Nederland tegenover elkaar stonden in de finale van het WK. Om de nog levende helden te eren, werd besloten om een soort reünie te houden bij de oefeninterland van Oranje dinsdagavond in Frankfurt. Maar die loopt vanwege een ruzie in het Duitse kamp anders dan gepland.

Het idee was dat de legendes voorafgaand aan de aftrap in de Deutsche Bank Arena het veld zouden betreden, maar dat feestje gaat niet door. Er zijn maar vier Duitsers present van de zeventien spelers die nog leven. Dat komt volgens Tageszeitung door onenigheid met de Duitse voetbalbond. De spelers vonden dat de uitnodiging te laat verstuurd was.

De Klassieker tussen Nederland en Duitsland: het wc-papier van Ronald Koeman en de knal van Virgil van Dijk Nederland treft dinsdagavond Duitsland in een oefeninterland. Beide teams staan in Frankfurt tegenover elkaar en het wordt de 46ste keer dat de twee aartsrivalen elkaar treffen. Hoewel de rivaliteit tussen beide landen niet meer zo erg is als tientallen jaren geleden, is spektakel gegarandeerd.

Overgebleven Nederlandse WK-finalisten

Tien van de Oranje-internationals die in 1974 bij de selectie zaten zijn inmiddels overleden. Het gaat om Johan Cruijff, Ruud Geels, Wim Jansen, Jan Jongbloed, Piet Keizer, Rob Rensenbrink, Piet Schrijvers, Pleun Strik, Wim Suurbier en Harry Vos. Geels overleed in november 2023 als laatste. Begin deze week was het acht jaar geleden dat Cruijff stierf.

Alleen Johnny Rep is er niet bij in Frankfurt, de andere elf levende oud-internationals zijn wel van de partij. "Genieten doen we sowieso, wat er ook gebeurt", zei Arie Haan deze week tegenover de NOS. "Het is een wedstrijd die van historie aan elkaar hangt. Deze reünie is een geweldig initiatief."

WK-finale 1974

West-Duitsland werd op 7 juli 1974 wereldkampioen door Nederland met 2-1 te verslaan in het Olympiastadion in München. Ondanks de vroege goal van Johan Neeskens (de vroegste ooit in een WK-finale) wonnen de Duitsers alsnog. Paul Breiter en Gerd Müller (overleden in 2021) bezorgden Duitsland het wereldkampioenschap.