Voetbalicoon Johan Cruijff overleed 10 jaar geleden, in 2016, en mede om die reden is er weer veel aandacht voor 'Nummer 14'. Er is een nieuwe documentaire gemaakt en er is een tentoonstelling in het Moco Museum.

Sportnieuws.nl was present in het museum op de avond voor de opening. Bij die gelegenheid sprak Johnny de Mol met Jordi Cruijff, de zoon van Johan die sinds kort bij Ajax werkzaam is als technisch directeur.

Papa Johan

De Mol gaat terug naar de jeugdjaren van Jordi Cruijff. Hij haalt aan dat Johan vroeger na een belangrijke wedstrijd, ongeacht het resultaat, thuis weinig liet merken. Dan was hij simpelweg papa Johan en niet voetballer of trainer Johan.

Jordi herinnert zich de finale van de Champions League in 1994. AC Milan versloeg FC Barcelona, destijds getraind door Cruijff senior, met 4-0. "Ik dacht dat ik me moest verstoppen onder mijn bed", aldus Jordi. "Hij kon dat gewoon enorm afsluiten. Voetbal is voetbal, thuis is hij papa. Ook voor kleinkinderen had hij altijd tijd. Hij hield van spelletjes. Beetje valsspelen af en toe."

Trots

Bij Ajax wordt Jordi Cruijff constant aangeklampt voor een praatje over zijn vader. En dat vindt hij prima, hij begrijpt het volledig. "Ze willen gewoon over oude herinneringen praten. Over wat mijn vader voor ze heeft betekend. Ik vind het zo mooi. Ik kijk ook vaak naar zwart-witfoto's uit de jaren 70. Ik ben supertrots op hem. Hij is er nog een soort van, hij is immortal (onsterfelijk, red.). De liefde voor mijn vader, daar ben ik heel trots op."

Documentaire over Johan Cruijff

Het is op dinsdag 24 maart 2026 tien jaar geleden dat de beroemde nummer 14 overleed. De Johan Cruijff ArenA leek zaterdag op een gigantische openluchtbioscoop tijdens de wereldpremière van de eerste documentaire over Nederlands bekendste voetballer en trainer ooit, waaraan de familie Cruijff heeft meegewerkt.

Aan het woord komen onder anderen zijn vrouw Danny en kinderen Jordi, Chantal en Susila. Uitvoerend producenten zijn Oscar-winnaar James Gay-Rees - bekend van zijn documentaires over Diego Maradona, Amy Winehouse en Ayrton Senna - en Jaap Schneider. Pep Guardiola, Marco van Basten, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Xavi, Ruud Gullit, Jan Mulder, Wim Jonk, Rinus Michels en Willem van Hanegem praten met veel bewondering over Cruijff.