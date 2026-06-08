Tijdens het WK neemt Nederland het in de poule naast Japan en Tunesië ook op tegen Zweden. Eén van de gevaarlijkste spelers daar is Arsenal-spits Victor Gyökeres. Als hij scoort, heeft hij ook vaak een specifieke manier van juichen. De oorsprong van die celebration moeten we zoeken in de filmwereld.

Gyökeres speelde aan het begin van zijn carrière al in Engeland en Duitsland, maar hij beleefde zijn echte doorbraak bij Sporting CP in Portugal. De Zweedse centrumspits maakte in het seizoen 2024/2025 maar liefst 54 doelpunten in 52 wedstrijden. Daarmee verdiende Gyökeres een transfer naar Arsenal. Voor minimaal 67 miljoen euro tekende de Zweed een contract tot medio 2030 in Londen. Gyökeres werd in zijn eerste seizoen bij Arsenal kampioen van de Premier League en hij maakte 21 doelpunten.

Manier van juichen van Victor Gyökeres

Gyökeres heeft bij elk doelpunt een wel heel speciale manier van juichen ontwikkeld. De celebration is inmiddels alom bekend onder de Arsenal-fans. Gyökeres doet standaard zijn handen in elkaar om ze vervolgens voor zijn mond te doen als een soort masker. De manier van juichen wordt al nagedaan door fans. Gyökeres verzon de celebration samen met zijn vrienden op een vakantie voor hij de overstap naar de club in Londen maakte.

💬 “We thought it looked good, and I started doing it straight away. It felt even better on the pitch.”



The story behind the celebration 📖



Watch Viktor’s first interview on https://t.co/4KJlfKW7rt and the app 📱 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

Batman The Dark Knight

De oorsprong van het juichen ligt in de bekende film The Dark Knight Rises van de iconische superheld Batman. De superman gespeeld door Christian Bale neemt het in die film op tegen de slechterik Bane, gespeeld door Tom Hardy. Het kenmerk van Bane in die film is het speciale masker dat hij op heeft. Daarnaast deed hij in de film de uitspraak: 'Niemand gaf om mij, totdat ik mijn masker op deed'.

Gyökeres hintte in juni 2024 dat Bane de inspiratie is achter zijn manier van juichen. Onder een post waarop hij zijn celebration uitvoert zette hij precies dezelfde quote als de slechterik in Batman uitspreekt.

Y’all hated Bane in the Batman movie and now you’re literally on his side because of Gyokeres



Arsenal fans 😹😹 pic.twitter.com/W4RR1Dty3Y — 🥤𝐁𝐚𝐧𝐤𝐬 (@_Afcbanks) July 26, 2025

Op 20 juni neemt Oranje het op het WK op tegen Zweden in de tweede groepswedstrijd van poule F. De verdedigers van Nederland zullen er dan alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat Gyökeres zijn celebration niet kan doen. Wie als winnaar uit de bus komt is daarin nog de vraag.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover