Het Nederlands elftal speelt maandagavond de laatste oefenwedstrijd voor het WK. De oplettende kijker viel tijdens dat duel met Oezbekistan iets opvallends op: een groot gedeelte van de spelers van Oranje droeg namelijk roze schoenen. Dit is waarom zij allemaal op dezelfde kleur spelen.

Oranje neemt het maandag in New York op tegen de Oezbeken en dat is voor de ploeg van Ronald Koeman de laatste test voor het WK. De bondscoach kondigde voor het duel al aan dat de basisopstelling tegen Oezbekistan grotendeels overeenkomt met het team dat hij aanstaande zondag in de eerste WK-wedstrijd tegen Japan het veld in zal sturen.

Het basisteam poseerde voor de wedstrijd voor een elftalfoto en daar was een opvallende overeenkomst in het outfit van de spelers te zien. Uiteraard droegen de spelers, op keeper Bart Verbruggen na, dezelfde shirts, broeken en kousen, maar ook hadden ze bijna allemaal dezelfde kleur schoenen aangetrokken.

Bijna alle spelers Oranje op roze schoenen

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Mickey van de Ven, Crysencio Summerville en Jan-Paul van Hecke spelen allemaal op roze kicksen. Alleen Donyell Malen en Bart Verbruggen vallen uit de toon. Die van de spits zijn geel en die van de doelman oranje. Wat het extra opmerkelijk maakt, is dat de spelers niet allemaal door hetzelfde schoenenmerk worden gesponsord. Ze spelen dus niet allemaal op dezelfde soort kicksen.

Dat bijna alle Oranje-spelers roze exemplaren droegen, blijkt echter een geval van compleet toeval. De grote merken Nike, Adidas en Puma hebben voor hun WK-collectie namelijk allemaal gekozen om roze als belangrijkste kleur te gebruiken. Tijdens het WK gaan de voetbalfans de komende weken dan ook nog heel vaak roze schoenen in beeld zien komen, want ook bij andere landen worden veel spelers door die merken gesponsord.

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