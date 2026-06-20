Het Nederlands elftal speelt zaterdag om 19.00 uur hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Na het gelijkspel tegen Japan (2-2) is Zweden de volgende tegenstander in groep F. Voor deze belangrijke wedstrijd kun je uiteraard terecht bij de NOS, maar tegelijkertijd hebben onze zuiderburen een interessant alternatief met één duidelijk voordeel.

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman leek in de tweede helft tegen Japan op weg naar een zege, maar na de drinkpauze veranderde het wedstrijdbeeld volledig. De Aziaten drongen steeds meer aan voor het doel van Bart Verbruggen, waarna een doelpunt niet kon uitblijven. Dat gebeurde vlak voor tijd was het Daichi Kamada die uit een corner raak kopte en Japan op gelijke hoogte zette. Daardoor staat de druk er voor Oranje vol op tegen Zweden en is een overwinning meer dan welkom.

Eén voordeel op WK voetbal

Veel mensen zullen om 19.00 uur inschakelen voor de wedstrijd. Dat kan in Nederland natuurlijk het hele toernooi door bij de NOS, maar ook VRT 1 is voor veel landgenoten een optie. De Belgische zender heeft de uitzendrechten en is voor veel Nederlanders ook te zien via televisie. Voor Nederlanders is er één extra reden om tijdens dit WK voetbal over te schakelen naar 'de Belg'.

Geen reclame tijdens drinkpauze WK voetbal

De VRT zendt tijdens de drinkpauzes tijdens dit WK namelijk geen reclames uit. Halverwege de eerste en halverwege de tweede helft worden de wedstrijden op het wereldkampioenschap kortstondig stilgelegd zodat de spelers wat kunnen drinken tijdens veelal warme wedstrijden. Ook als de temperaturen helemaal niet zo hoog zijn, worden de partijen stilgelegd voor een korte break.

Veel rechtenhouders maken daar handig gebruik van en schakelen dan even weg voor een reclameblok. Dat doet de NOS bijvoorbeeld, maar in België blijven ze 'gewoon' de hele eerste en tweede helft uitzenden. Uiteraard is er in de rust wel gewoon een reclameblok.

Dat Nederlanders sportwedstrijden via Vlaamse zenders volgen, is niet iets nieuws. Zeker tijdens wielerwedstrijden kijkt een deel van Nederland op Belgische zenders en dus met Belgisch commentaar.

Vijftiende WK voetbal voor België

De Belgen begonnen zelf ook met een gelijkspel (2-2) tegen Egypte en zitten dus in dezelfde situatie als Oranje. Naast Egypte zitten de Belgen nog in de poule met Iran en Nieuw-Zeeland. Op papier zijn ze de topfavoriet van groep G, maar dan moet wel nu wél gewonnen worden. Zondagavond wordt duidelijk of de ploeg met onder meer Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Jeremy Doku de rug kan rechten.

België is voor de vijftiende keer present op een wereldkampioenschap. In 2018 behaalden ze hun beste resultaat. In Rusland eindigde de ploeg destijds als derde door de troostfinale van Engeland te winnen. Daarvoor won het van Japan en Brazilië in de knock-outfase, maar werd het in de halve eindstrijd door latere wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld. Vier jaar geleden was de groepsfase in Qatar het eindstation.

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