President Donald Trump heeft zich nog maar eens uitgesproken over de deelname aan het WK-voetbal van Iran. De twee landen zijn verwikkeld in een zware oorlog. Eerder stelde Trump dat Iran 'gewoon welkom is', maar nu lijkt de republikein toch weer wat bijgedraaid.

In een bericht op zijn eigen social media-platform Truth Social stelt Donald Trump dat hij toch liever heeft dat Iran niet zal deelnemen aan het WK voetbal van komende zomer. Het land is in principe nog altijd welkom, maar toch vindt de president het niet gepast.

'Niet gepast'

"Het Iraanse nationale voetbalteam is welkom op het WK, maar ik vind het echt niet gepast dat ze daar zijn, met het oog op hun eigen leven en veiligheid", stelt Trump op Truth Social. "Dank u voor uw aandacht voor deze zaak! President DONALD J. TRUMP."

Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op 28 februari heerst er onduidelijkheid over de deelname van Iran. Een week geleden zei de Amerikaanse president nog dat het hem 'helemaal niets' uitmaakte of ze meedoen aan het toernooi.

Vrouwenelftal Iran

Intussen heeft Trump zich uitgelaten over de situatie van het Iraanse vrouwenelftal, na hun uitschakeling in de Asia Cup. Hij riep de Australische premier Anthony Albanese op de speelsters, die in eigen land 'verraders' werden genoemd na het niet zingen van het volkslied, asiel te verlenen. Uiteindelijk kreeg slechts een deel van de speelsters en staf asiel, terwijl de rest terugkeerde door zorgen omtrent familieleden in Iran.

Poule Iran

De mannen van Iran zouden op 16 juni voor het eerst in actie moeten komen, tegen Nieuw-Zeeland. Op het mondiale eindtoernooi is het land ingedeeld in groep G met verder België en Egypte. Om de wedstrijd tussen Iran en Egypte was sowieso al veel te doen, daar dat duel werd omgetoverd tot Pride Game. Daar waren beide islamitische landen niet blij mee.

Problemen FIFA

Mocht Iran definitief meedoen aan het WK voetbal, levert dat de FIFA een nieuw probleem op. Wie moet dan de plek innemen van het land uit het Midden-Oosten? De grootste kanshebber daarop is buurland Irak, dat nog play-offs moet spelen in maart. Overigens is ook die deelname onzeker, aangezien het nog maar de vraag is of zij eind deze maand naar Mexico kunnen afreizen. Ook de Verenigde Arabische Emiraten behoren tot de kanshebbers. Als Iran wordt vervangen zal dat in ieder geval door een ander Aziatisch land moeten zijn. Ook een groep van slechts drie landen is een mogelijkheid, daar de FIFA alle opties open houdt.