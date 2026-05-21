Frenkie de Jong heeft de lucht geklaard in de Spaanse media. In een interview heeft hij de reden gedeeld waarom hij de laatste wedstrijden niet heeft meegedaan met FC Barcelona. Zijn trainer Hansi Flick deed lange tijd geheimzinnig, maar nu heeft de middenvelder zelf de reden onthuld.

Na het kampioenschap van FC Barcelona na de 2-0 overwinning op Real Madrid, speelde Frenkie de Jong niet meer mee. In de laatste twee duels tegen Alavés en Real Betis verscheen hij niet meer in de selectie en was hij ook niet aanwezig in het stadion. De fans maakten zich zorgen om de speler en ook in Nederland vreesde men weer voor een blessure. Niets daarvan blijkt waar te zijn.

De Nederlander onthult in gesprek met SPORT zijn afwezigheid na de laatste festiviteiten van het kampioenschap. "Het gerucht ging dat ik geen risico wilde lopen richting het WK. Natuurlijk wil ik daar graag spelen. Het WK is voor iedere voetballer het doel."

Maar ik wilde er ook alles aan doen om de Champions League en La Liga met Barça te winnen. Het probleem was dat ik geblesseerd was. Ik had liever in de basis gestaan ​​in de returnwedstrijd van de Champions League, maar dat kon niet. En daarna was de trainer wat voorzichtiger met me. Dat is alles", legt hij uit.

De Jong op het WK

De reden van zijn afwezigheid had niets daarmee te maken. "Ik was ziek en lag thuis in bed. Ik had een zware griep, dus ik kon ook niet naar het stadion gaan. Ik had overal pijn. Ik had hoofdpijn en voelde me duizelig bij elke beweging", omschrijft hij de problematiek.

Oranje-fans hoeven zich dus geen zorgen te maken om de fitheid van Frenkie de Jong. De middenvelder zal gewoon meekunnen naar het WK en de voorbereiding in Nederland afwerken. De spelers komen eind mei bij elkaar, spelen op 4 juni nog een keer in Nederland tegen Algerije. Daarna vertrekken ze naar Amerika, waar ze in New York nog oefenen tegen Oezbekistan op 8 juni. De eerste wedstrijd in de groepsfase is op 14 juni tegen Japan.

