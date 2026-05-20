De huidige FIFA-baas Gianni Infantino staat bekend als een flamboyante man die maar wat graag in de schijnwerpers staat. Overal praat hij zich naar binnen. Het is iets dat voormalig FIFA-baas Sepp Blatter, zelf ook vaak in opspraak geweest, niet kan begrijpen. "Het is een dictator."

Dat stelt hij in gesprek met de NOS. De 90-jarige Sepp Blatter werd zelf als baas van de FIFA geschorst vanwege corruptie in 2015. Wanneer hem daarover gevraagd wordt, wuift hij het laconiek weg. Hij is immers vrijgesproken van de eerdere aanklacht. De Zwitser een flinke mening over alles wat Infantino doet. "Ik zie hem als een dictator die overal paspoorten heeft", zegt hij in het interview.

Dictator

"In Qatar zei hij dat hij een Arabier is, dan zegt hij dat hij het Zwitserse paspoort niet meer gebruikt. Nu heeft hij ook een paspoort in Libanon." Dat laatste lijkt op het eerste gezicht niet zo vreemd omdat Infantino getrouwd is met een Libanese vrouw: Lina al-Ashkar. Maar normaal gesproken krijg je die niet, voor Infantino werd dit jaar een uitzondering gemaakt, vertelt de NOS.

Ook is Blatter verbaasd over het gebrek aan democratie binnen de wereldvoetbalbond. Hij haalt daarbij de verkiezing voor het WK 2034 aan, dat in Saudi-Arabië gespeeld gaat worden. "Hij heeft geen enkele tegenstand meer, van niemand, niemand! Het WK van 2034 werd niet in een procedure toegewezen, maar met een beslissing. Niemand zei iets, dan gedraag je je als een dictator."

WK 2026

Ook voor het aanstaande WK krijgt Infantino de nodige kritiek over zich heen. De prijzen van de kaartjes zouden veel te duur zijn en de FIFA Vredesprijs die voor Donald Trump in het leven werd geroepen, werd ook niet hartelijk ontvangen in de voetbalwereld. Daarbij is er ook veel onvrede over de Half Time Show die staat te gebeuren tijdens de WK-finale. Spelers van de finale zullen een veel langere rust tegemoet gaan dan de gebruikelijke vijftien minuten.

Toch glijdt alle kritiek ogenschijnlijk makkelijk van hem af. De Italiaanse Zwitser mag hoogstwaarschijnlijk opgaan voor zijn vierde termijn als FIFA-baas. De Afrikaanse en de Aziatische bond hebben hem al gesteund als voorzitter van de wereldvoetbalbond.

