Duitsland won de eerste twee groepsduels van het WK voetbal en dus is de voetbalkoorts behoorlijk opgelopen in het land. Het gaat echter niet alleen om de zeges op Curaçao (7-1) en Ivoorkust (2-1), maar ook om een spelersvrouw. Opvallend: het gaat niet om de vriendin van een speler van Duitsland, maar van Spanje.

Het Duitse toonaangevende medium BILD volgt het wereldkampioenschap op de voet en houdt ook de aanwezigen op de tribunes nauwlettend in de gaten. Het oog van de Duitse krant viel op Laura 'Abla' Schmitt, een 27-jarige landgenote. Zij zat in Atlanta op een stoeltje om te kijken naar Spanje - Saoedi-Arabië.

Hype door outfit

Het werd 4-0 voor de Spanjaarden, die zich revancheerden voor het gelijkspel (0-0) tegen Kaapverdië. Reden om te juichen voor Schmitt dus, die volgens het Duitse medium volop in de schijnwerpers stond. "Ze trok alle aandacht op de tribune en zorgde voor een ware hype op het internet met haar outfit."

De Duitse influencer had een Spaanse voetbalshirt met het rugnummer en de naam van haar vriend Olmo op de rug. Ook droeg ze een speciale ketting die volgens BILD speciaal voor het WK van 1998 werd gemaakt. Het levert haar een flinke sloot aan positieve reacties op.

Haatreacties na winst EK 2024

Dat was op het vorige grote toernooi wel anders. Ze is al een aantal jaar samen met Olmo en dat was ook tijdens het EK van 2024 het geval. Dat kampioenschap werd georganiseerd in Duitsland en gewonnen door Spanje, dat het thuisland in de kwartfinale versloeg. Dat leverde Schmitt een hoop haatberichten op uit Duitsland.

De twee kennen elkaar uit Olmo's periode bij onze oosterburen. Hij begon zijn professionele loopbaan bij Dinamo Zagreb, maar brak vervolgens écht door bij RB Leipzig. In die jaren ontmoette hij Schmitt, de influencer die ook als model aan de weg timmert. Inmiddels is Olmo ook al enkele jaren ploeggenoot van Frenkie de Jong bij FC Barcelona.

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