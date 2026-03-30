De FIFA-wereldranglijst werd dit weekeinde weer eens van een update voorzien door de wereldvoetbalbond. Traditiegetrouw staat Nederland daar in de top-10, maar op basis waarvan precies? In de kwalificaties presteert Nederland altijd prima, maar als Oranje tegen een concurrent uit de top-10 komt dan legt ze het af. Sterker nog: Oranje won al twee jaar lang niet van een land uit de top-25. Een schrikbarende statistiek.

Om het WK te winnen, moet je van ieder land kunnen winnen. Het is één van de meestgebruikte clichés uit de voetbalgeschiedenis, als het gaat om prijzen pakken. Het Nederlands elftal stelt als doel naar het WK te gaan om te winnen, maar wint vrijwel nooit van een topland. En die gaat Oranje toch echt tegenkomen op het WK. Grote kans dat Brazilië of Marokko de volgende tegenstander wordt als men de groep overleeft. Zij staan respectievelijk op een zevende en achtste plek.

Stand op de ranglijst

Na de eerste reeks oefeninterlands is Nederland over Brazilië heengewipt op de ranglijst en staat het zesde, een hoge plek voor Oranje. Zeker als je kijkt naar de resultaten van de afgelopen tijd. Speelt Nederland tegen mindere landen, dan wint het vrijwel altijd. Maar landen van het kaliber Polen zorgen al voor de grootste moeite bij de mannen van bondscoach Ronald Koeman.

Een land dat hoge ogen wil gooien op het WK zou daar geen moeite mee moeten hebben. Ook niet met het Noorwegen, de nummer 31 van de wereld, dat Oranje afgelopen vrijdag trof. Toch ging dat ook niet met gemak en dan waren Erling Haaland en Martin Odegaard er niet eens bij. De laatste keer dat Oranje won van een land uit de top-25 was in 2022 (!). In de Nations League werd België met 1-0 verslagen. En dat was niet eens onder Koeman. Het is krankzinnig dat een land met zulke prestaties de 6e positie op de ranglijst heeft.

Tweeluik als norm

Al een heel jaar lang wordt door Koeman en ieder ander bij Oranje het geweldige spel aangehaald dat gespeeld werd in het tweeluik met Spanje. Dat tweeluik is alweer een heel jaar geleden en in de tussentijd is het niveau van Nederland nooit meer op dat niveau geweest. Het had de norm moeten worden, maar werd een uitzonderlijke piek.

Met die wetenschap is er nog veel werk aan de winkel voor Oranje en mag Koeman, die niet te veel wil veranderen in de werkwijze richting het WK, best kritisch kijken naar het functioneren van die werkwijze. Het is leuk om van alle kleintjes te blijven winnen, maar als nummer 6 van de wereld mag je verlangen dat je ook landen binnen de top-25 moet kunnen verslaan. En dat lukt dus al vier jaar niet.

Zorgen richting WK

Op het EK kreeg Oranje de tegenstanders op een presenteerblaadje: na de groepsfase ontmoette Oranje enkel dwergen. De eerste 'reus' uit de top-10 was Engeland en betekende direct het eindstation. Het is te hopen voor Koeman dat hij de vloek eindelijk kan breken op het WK door te winnen van een topland, anders gaat het een heel snelle exit worden voor Oranje op het mondiale eindtoernooi.