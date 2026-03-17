Iran mag toch weer hopen op deelname aan WK voetbal

Na dagen vol verwarring en tegenstrijdige berichten, gloort er hoop op een mogelijke ommekeer over de deelname van Iran aan het WK. De Aziatische voetbalconfederatie (AFC) heeft laten weten dat Iran, voor zover zij weten, nog steeds van plan is deel te nemen.

Dat biedt hoop voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico dat een behoorlijk besmeurd toernooi lijkt te woorden. Nadat Israël en de Verenigde Staten ruim twee weken geleden Iran aanvielen, leek het al snel onmogelijk dat Iran deze zomer op het WK voetbal zou kunnen verschijnen.

Gespannen situatie

De situatie is natuurlijk extreem gespannen. Hoewel FIFA-voorzitter Gianni Infantino de boodschap van de Amerikaanse president Donald Trump overbracht dat Iraanse voetballers welkom waren, kwamen er vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran andere signalen. De Iraanse minister van Sport benadrukte dat de oorlogsomstandigheden in het land de reismogelijkheden van het nationale team ernstig in gevaar brachten. Overigens zei Trump ook dat hij het dan weer ongepast zou vinden als de Iraanse voetballers zouden deelnemen.

Tevens beweerde Trump dat de veiligheid van de Iraanse voetballers wel eense in het geding zou kunnen komen. De AFC laat echter weten dat Iran, dat ook opporde om de duels naar Mexico te verplaatsen, de aanmelding vooralsnog niet heeft ingetrokken.

"Voor zover wij weten, zal Iran deelnemen aan het WK. We hebben geen informatie dat ze niet willen deelnemen. Iran heeft een zeer kwalitatief team en we hopen dat ze hun problemen kunnen oplossen en op het toernooi verschijnen", zo liet AFC-bestuurder Windsor Paul John weten.

Als de plannen niet wijzigen, zal Iran uitkomen in Groep G, waar België, Egypte en Nieuw-Zeeland hun tegenstanders zijn. Twee wedstrijden staan gepland in Los Angeles, de derde in Seattle. Iran opperde dus al om die duels naar Mexico te verplaatsen. Het WK voetbal 2026 vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Sportieve gevolgen

De oorlog met Iran heeft sowieso de nodige sportieve gevolgen. In het Midden-Oosten gaan de Formule 1-races van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De voetballers van Iran kunnen wel 'gewoon' deelnemen aan de play-offs voor een ticket voor het WK. Zij vertrekken met een privévliegtuig naar Mexico voor de beslissende wedstrijden. Mogelijk treffen ze het Suriname van Henk ten Cate, dat ook nog hoopt op WK-deelname.