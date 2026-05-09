Het WK voetbal van 2026 wordt niet alleen op het veld een groot spektakel. FIFA pakt flink uit met drie aparte openingsceremonies verspreid over de drie gastlanden, met een indrukwekkende line-up aan wereldsterren. Dit zijn de namen die op het podium staan.

Mexico-Stad trapt af op 11 juni voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Er komen optredens van onder andere de populaire Mexicaanse artiest J Balvin, rockband Maná en popster Alejandro Fernandez.

De volgende ceremonie is op 12 juni in Toronto voorafgaand aan het WK-duel tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara en Nora Fatehi treden op. Later op dezelfde dag is Katy Perry de grote naam bij de openingsceremonie in Los Angeles, waar de Verenigde Staten het opnemen tegen Paraguay. Ook rapper Future, DJ Sanoy en Rema staan in de line-up.

"Deze ceremonies verenigen muziek, cultuur en voetbal op een manier die zowel de individualiteit van elk land als de eenheid weerspiegelt die dit toernooi kenmerkt", aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Het WK voetbal van 2026 is met 48 deelnemende landen het grootste ooit. De mondiale eindronde omvat 104 wedstrijden in zestien gaststeden, verdeeld over de drie organiserende landen. De finale is op 19 juli in het MetLife Stadium in New Jersey. Het Nederlands elftal speelt zijn groepswedstrijden in Dallas (tegen Japan), Houston (tegen Zweden) en Kansas City (tegen Tunesië).

Echter is er ook een schaduwzijde aan het WK. De ticketprijzen rijzen de pan uit. Een finaleticket kost officieel al zo'n 11.000 dollar, op doorverkoopsites loopt dat zelfs op tot 2 miljoen. De kritiek groeit gestaag en heeft inmiddels zelfs Donald Trump bereikt. "Ik wist niet dat de prijzen zó hoog waren. Ik zou eerlijk gezegd ook niet zo'n kaartje kopen", zei de Amerikaanse president. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die de prijzen 'marktconform' noemt, is dat geen prettige boodschap vanuit een van de organiserende landen.

Ook buiten de ceremonies pakt FIFA groot uit met muziek. Shakira, die met Waka Waka het iconische nummer van het WK in Zuid-Afrika in 2010 maakte, keert terug voor het toernooi van deze zomer. Ze maakt samen met zanger en producer Burna Boy een nieuw nummer: Dai Dai, een aanstekelijk reggaeton-nummer met een vleugje Latijns-Amerikaanse pop. Het volledige nummer wordt op 14 mei uitgebracht.

