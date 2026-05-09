Miljoenen Mexicaanse schoolkinderen krijgen dit jaar een wel heel vroege zomervakantie en dat hebben ze te danken aan het WK voetbal. De regering besloot het schooljaar veertig dagen eerder te beëindigen, een maatregel die op forse weerstand stuit in het land.

Onderwijsminister Mario Delgado maakte bekend dat de lessen al op 5 juni stoppen, ruim een maand eerder dan gepland. Als reden noemt hij een combinatie van een verwachte hittegolf in meerdere deelstaten én de naderende WK-koorts. Want op 11 juni opent Mexico-Stad het toernooi met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika en het land wil er helemaal klaar voor zijn.

Felle kritiek

De kritiek liet niet lang op zich wachten. Onderzoeksorganisatie México Evalúa waarschuwt dat maar liefst 23,4 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, terwijl leerachterstanden en onderwijsongelijkheid al een groot probleem zijn. Ouders vrezen bovendien een zomervakantie van maar liefst drie maanden en maken zich zorgen over opvangkosten.

Ook werkgevers zijn niet te spreken over het besluit. Werkgeversorganisatie Coparmex noemt de maatregel overhaast en waarschuwt voor gevolgen op de arbeidsmarkt. De organisatie van werk en productie komt zo extra onder druk te staan in een toch al drukke periode.

De onderwijsvakbonden roeren zich eveneens. De invloedrijke Oaxaca-afdeling van de activistische vakbond CNTE liet al weten zich niet aan het ingekorte schooljaar te willen houden. De bond, die in het verleden grootschalige demonstraties organiseerde, ligt regelmatig overhoop met de regering. Om de schade te beperken bekijkt de regering of het volgende schooljaar eerder kan beginnen om de verloren lestijd te compenseren.

WK voetbal

Ondertussen nadert het WK met rasse schreden. Nederland opent het toernooi op 14 juni tegen Japan en speelt daarvoor nog een oefenduel achter gesloten deuren op 8 juni in New York tegen Oezbekistan, dat dit jaar debuteert op het grote podium.

Een van de grote vraagtekens richting dat toernooi is Memphis Depay. De topscorer aller tijden van Oranje miste al elf duels met Corinthians dor een spierblessure., maar bondscoach Ronald Koeman heeft al aangegeven hem ook zonder volledig wedstrijdritme mee te nemen naar het WK.

