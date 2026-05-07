De FIFA pakt groot uit tijdens het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Traditiegetrouw wordt er een muzieknummer gemaakt ter ere van het toernooi, maar dit keer is er gekozen voor een heel album. Daarop keert ook een bijzondere samenwerking terug, namelijk met zangeres Shakira.

Shakira heeft in haar carrière enorme hits gescoord, waaronder Hips Don't Lie en Whenever, Wherever. Maar voetbalfans zullen bij het horen van haar naam vooral terugdenken aan het WK in Zuid-Afrika in 2010. Nederland kwam in 2010 tot de finale op het WK, maar verloor na verlenging met 1-0 van Spanje.

Waka Waka

In dat jaar werd het iconische nummer Waka Waka uitbegracht door de Colombiaanse zangeres ter ere van het WK. Ze ontmoette tijdens het filmen van de videoclip zelfs haar ex-vriend, Spaanse oud-voetballer Gerard Pique. Ze hebben samen één zoon, maar in 2022 gingen de twee uit elkaar.

Voor het eindtoernooi van komende zomer maakt Shakira opnieuw een nummer voor de FIFA. Dat doet ze samen met de zanger en producer Burna Boy. Het liedje heet Dai Dai en is een aanstekelijk reggaeton-nummer met een vleugje Latijn-Amerikaanse pop. Er is al een fragment te beluisteren, maar het volledige nummer wordt op 14 mei uitgebracht. De videoclip is opgenomen in het Maracanã stadion in Brazilië.

Dure tickets

In aanloop naar het WK is er veel kritiek op de FIFA. Dat heeft onder andere te maken met de extreem hoge ticketprijzen voor de wedstrijden. Voorzitter Gianni Infantino vrechtvaardigt de torenhoge prijzen voor toegangskaarten. "We moeten naar de markt kijken en we bevinden ons in een wereld waarin de entertainmentmarkt zich het meest heeft ontwikkeld. Dus moeten we marktconforme tarieven hanteren", zei de FIFA-baas bij een conferentie in Beverly Hills. Het duurste kaartje voor de finale van het WK in Qatar in 2022 kostte ongeveer 1600 dollar, het duurste kaartje voor de komende WK-finale op 19 juli bedraagt ongeveer 11.000 dollar.

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

