Het is een grauw seizoen voor Ajax. Vlak voor het einde van de competitie staat de Amsterdamse club op plek vijf. Captain Davy Klaassen (33) verscheen ondanks de malaise maandagavond live in een talkshow. Daarin sprak hij ook over het WK voetbal.

Afgelopen weekend verloor Ajax in de Eredivisie van FC Utrecht. Na die wedstrijd kwam Klaassen ook met klare taal. "We lopen steeds tegen dezelfde problemen aan", zei de aanvoerder. "Vanaf het begin van het seizoen voel je dat het niet goed zit."

Ajax zakte naar de vijfde positie van de ranglijst en heeft 3 punten minder dan het als derde geklasseerde FC Twente. NEC heeft 1 punt meer dan de club uit de hoofdstad die zondag de reguliere competitie afsluit met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. "We hadden nu gewoon derde kunnen staan met een goede uitslag tegen FC Utrecht", besefte Klaassen.

'Niet het meest leuke seizoen'

Maandagavond zat de captain aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport. "Het is niet het meest leuke seizoen als Ajax-speler. Ik hoop dat we het goed gaan afsluiten en dat we er enigszins goed vanaf komen." Hij lag er een tijdje uit, zeven weken liefst. "Dat is lang", weet Klaassen ook.

Aan tafel zaten ook Theo Janssen, met wie Klaassen in zijn begintijd nog samenspeelde bij Ajax. "Hij heeft me mij mijn debuut gegund. Hij was ziek die dag", weet hij nog. Janssen grapte daarna dat hij alles over had voor nieuwe talenten. Ook met keeper Tim Krul, tevens present in Rondo, heeft Klaassen in hetzelfde team gezeten, namelijk in Oranje.

WK voetbal

Oranje-bondscoach Ronald Koeman en de bond KNVB moesten vandaag een lijst inleveren met maximaal 55 spelersnamen die nog kans maken op selectie voor het WK voetbal. Klaassen is al een tijdje uit beeld bij het Nederlands elftal. Hij heeft er verder ook niks over gehoord. "Ik denk niet dat ik bij die 55 zou zitten. Ik heb er niet op gerekend." Hij heeft al een vakantie geboekt tijdens het WK. "Naar Turkije."

Europees voetbal

Aan het begin van Rondo sprak Klaassen nog de hoop uit dat Ajax komend seizoen nog Champions League speelt. Het is nog mogelijk om een ticket te verdienen voor de CL-voorronde.

"De laatste jaren is het niveau hier achteruit gegaan. En Jordi (Cruijff, red.) wil met zijn visie weer de weg omhoog vinden. Daar geloof ik in. Geen Europees voetbal spelen volgend jaar zou een dieptepunt zijn", zei de captain afgelopen weekend.

