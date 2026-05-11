Het lijkt een race tegen de klok te zijn voor de geblesseerde Memphis Depay om het WK voetbal te halen. Midden in de hectiek van revalideren is de topscorer allertijden van Oranje ook bezig met zijn toekomst bij Corinthians.

Depay mistte afgelopen weekend zijn twaalfde wedstrijd op rij voor zijn Braziliaanse club Corinthians. De 32-jarige aanvaller kampt namelijk met een blessure aan zijn dijbeen. Het is dus nog een groot vraagteken hoe fit Depay zal zijn voor het aankomende WK voetbal, wat op 11 juni begint.

'Vooruitgang geboekt'

Naast vraagtekens over zijn fitheid, waren er in Brazillië ook lange tijd vraagtekens rond de toekomst van de Nederlander. Echter kwam daar zondagavond meer duidelijkheid in, toen Corinthians-directeur Marcelo Paz een interview gaf aan het programma Derby Todo Di.

Hij sprak daarin over een doorbraak in de contractonderhandelingen tussen zijn club en Depay, wiens contract bij Corinthians op 31 december van dit jaar afloopt. De reden dat er 'vooruitgang is geboekt' ligt volgens Paz aan het feit dat Depay zijn eisen naar beneden heeft bijgesteld.

"Iedereen weet dat Memphis, om te kunnen blijven, een ander contract nodig heeft dan zijn huidige. Het salaris zal anders zijn, de voorwaarden ook", aldus Paz. "Hij weet dit en hij begrijpt dit. We werken er hard aan om mogelijk te maken dat hij kan blijven." De Corinthians-directeur vervolgt: "Het is duidelijk dat Memphis begrijpt en accepteert dat zijn contract niet verlengd zou worden onder de huidige voorwaarden. We proberen het nu met z'n allen rond te maken."

Snel weer op het veld

Paz sloot ook af met een kleine opheldering rond de fitheid van Depay. Hij onthulde dat intern verwacht wordt dat Depay komende donderdag zijn rentree kan maken op het voetbalveld. Dan speelt Corinthians tegen Barra in de Copa do Brasil, precies een maand voor de eerste groepswedstrijd op het WK van Nederland tegen Japan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover