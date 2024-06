Crisis: het huwelijk van Marco Asensio (PSG) staat binnen één jaar al op knappen

Marco Asensio (28) heeft enkele kopzorgen. De speler van Paris Saint-Germain is door de Spaanse bondscoach niet opgeroepen voor het EK voetbal 2024 én lijkt een relatiecrisis door te maken.

Volgens de Spaanse krant AS gaat het niet zo lekker tussen Asensio (die een Nederlandse moeder heeft en voluit Marco Asensio Willemsen heet) en zijn partner Sandra Garal. De twee trouwden op 7 juli 2023 en de wittebroodsweken zijn inmiddels wel over. Eind 2023 postten de twee nog een kerstfoto op social media. Daarna hebben ze online en in het echte leven weinig gezamenlijks meer laten zien.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Spanje met veel Champions League-winnaars Spanje heeft de definitieve selectie voor het EK bekendgemaakt. Marco Asensio, die al ontbrak in de voorselectie, is er definitief niet bij. Ook drie spelers die bondscoach Luis de la Fuente op woensdag nog in de basis liet starten tegen Andorra reizen niet mee af naar Duitsland.

Socials

De afstand tussen de twee breekt ze op, aldus de krant. Asensio woont in Parijs, Garal is niet mee verhuisd en woont in Madrid. Inmiddels heeft ze Asensio ontvolgd op Instagram, ontdekte AS. Andersom heeft hij Garal nog wel op zijn lijst met gevolgde accounts. Ook liet ze zich niet zien in Parijs toen de speler de Franse competitie en beker won. Voorheen kwam ze wel opdagen als Asensio als voetballer iets te vieren had.

Vakantie

Ook OK Diario is in de zaak gedoken en vindt het opvallend dat Asensio momenteel op vakantie is, maar nog steeds niets op social media heeft gezet waarbij zijn vriendin is betrokken. De jaren hiervoor pakten ze tijdens vakanties juist steevast uit met een bombardement van gezamenlijke foto's op de socials.

Garal is naast influencer ook de oprichter van een bureau voor architectuur, Saint Studio. De twee hebben elkaar naar verluidt ontmoet toen Asensio een nachtclub bezocht, waar zij werkte in de marketing. Die job had ze terwijl ze architectuur studeerde.

EK voetbal

Asensio heeft bijna veertig interlands achter zijn naam staan voor Spanje en was nog wel van de partij op de WK's van 2018 en 2022. In 2021 liet Luis Enrique hem echter al thuis voor het EK en onder diezelfde Enrique kon Asensio dit seizoen niet rekenen op een vaste basisplaats bij Paris Saint-Germain. Reden voor bondscoach De la Fuente om de aanvallende speler niet op te nemen in de voorselectie. Logischerwijs ontbreekt Asensio ook op de definitieve lijst.