Kroatisch model Ivana Knoll wil na de nodige aandacht in Qatar ook op EK voetbal de show stelen

Kroatië doet mee aan het EK 2024 en dat betekent ook dat de nummer één promoter van het land er weer bij is: Ivana Knoll. Het Kroatische model stal de show op het WK 2022 in Qatar en is dat van plan in Duitsland dunnetjes over te doen.

De 31-jarige Knoll bevestigde al bij alle drie de groepswedstrijden van Kroatië te zijn. De Kroaten, met Ajacieden Josip Sutalo en Borna Sosa en Feyenoorder Luka Ivanusec in de voorselectie, nemen het op tegen Spanje (15 juni), Albanië (19 juni) en Italië (24 juni). "Als Kroatië de groepsfase overleeft, blijf ik er ook bij", gaf Knoll al aan.

Op het WK 2022 in Qatar stal Knoll de show met haar opvallende verschijning. Knolldoll, zoals het model op Instagram (drie miljoen volgers) heet, deelde haar volgers mee dat ze geen OnlyFans neemt. Daar wordt herhaaldelijk naar gevraagd, maar Knoll is daar inmiddels wel klaar mee: 'f*ck off', zette ze bij de tekst.

Champions League en F1

Knoll duikt sinds het WK 2022 vaker op bij grote evenementen. Zo was zij ook bij de Champions League-finale van 2023 tussen Manchester City en Inter. City, de ploeg van Pep Guardiola, trok toen aan het langste eind.

Kroatië maakt voorselectie EK voetbal bekend: Ajax-flops Josip Sutalo en Borna Sosa erbij De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft zijn selectie voor het EK voetbal bekendgemaakt. Ondanks het rampseizoen van Ajax selecteerde hij 'gewoon' Josip Sutalo en Borna Sosa, ook is er ruimte voor een Feyenoorder.

Ook was Knoll bij de Grand Prix van Miami deze maand. Het model was in het zwart met rood gekleed en begaf zich rondom de Ferrari-pitmuur

Kroatie op het EK 2024

Kroatië zit dus in een loodzware poule, met Spanje en Italië. Maar die twee landen zullen ook niet blij zijn tegen de Kroaten te moeten voetballen. Zij schopten het de afgelopen twee edities tot de halve finale van het WK.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Italië is de regerend titelhouder van het EK, door in 2021 van Engeland te winnen in de finale. Spanje won deze eeuw al twee EK's (in 2008 en in 2012) en tussendoor ook het WK van 2010, door Nederland in de finale te verslaan. Albanië zit dus in een poule des doods.