In aanloop naar het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten is er veel kritiek op de organisatie van het toernooi. Zo is er ophef ontstaan over de torenhoge ticketprijzen. Zelfs Amerikaanse president Donald Trump verbaast zich over de bedragen.

Een kaartje voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay kost 1000 dollar. Dat vindt zelfs Trump aan de hoge kant. "Ik zou er graag bij willen zijn, maar eerlijk gezegd zou ik het zelf ook niet betalen", zegt hij over het bedrag in een interview met New York Post.

"Ik wist niet dat het zóveel was", zegt hij verbaasd. En dat is nog niet eens het duurste ticket van het toernooi. Voor een plek in het stadion tijdens de finale op 19 juli moet een bedrag van 11.000 dollar worden neergelegd, maar op doorverkoop-platforms worden inmiddels al bedragen van ruim 2 miljoen dollar gevraagd.

'Teleurstellend'

Trump steunt de kritiek en vindt dat voetbal betaalbaar moet blijven voor de fans. "Als mensen uit Queens en Brooklyn die van voetbal houden er niet naartoe kunnen, dan zou ik dat teleurstellend vinden”, zei hij. "Ik wil dat de mensen die op mij hebben gestemd ook de kans krijgen om erbij te zijn.”

'Marktconforme tarieven'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino sprak recent nog de kritiek op de ticketprijzen tegen. "We moeten naar de markt kijken en we bevinden ons in een wereld waarin de entertainmentmarkt zich het meest heeft ontwikkeld. Dus moeten we marktconforme tarieven hanteren", zei hij bij een conferentie in Beverly Hills.

De FIFA heeft naar eigen zeggen ruim 500 miljoen aanvragen voor WK-tickets gekregen. Dat zijn er veel meer dan bij de vorige twee WK's, waar het om ongeveer 50 miljoen aanvragen ging. De prijzen zijn aantoonbaar hoger. Het duurste kaartje voor de finale van het WK in Qatar in 2022 kostte ongeveer 1600 dollar

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Oranje treft in de groepsfase ook Zweden en Tunesië.

