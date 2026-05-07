Het was al lange tijd bekend dat het Nederlands elftal vlak voor het WK nog een oefenwedstrijd wilde spelen in de Verenigde Staten, maar lange tijd bleef mysterieus tegen wie en waar precies. Daar heeft de KNVB donderdag duidelijkheid over gegeven.

De clubcompetities komen in Europa de komende weken ten einde en dus zal de blik bij menig voetballiefhebber al richting het aankomende WK voetbal gaan. Bondscoach Ronald Koemen maakt op 25 mei zijn selectie voor het toernooi bekend en op woensdag 3 juni speelt Oranje de uitzwaaiwedstrijd in Rotterdam tegen Algerije. Een dag na dat duel reist de selectie af naar de andere kant van de wereld.

Oefenduel achter gesloten deuren

Het was een publiek geheim dat Oranje vervolgens ook in de Verenigde Staten nog een oefenduel zou gaan spelen en dat blijkt inderdaad het geval. Het Nederlands elftal gaat op maandag 8 juni in New York spelen tegen Oezbekistan, dat dit jaar debuteert op het WK voetbal. De wedstrijd wordt om 20.45 uur Nederlandse tijd gespeeld. In New York is het dan zes uur vroeger.

Nederlandse fans die het duel met Oezbekistan willen bezoeken, komen echter wel bedrogen uit. "Vanwege de beperkte capaciteit van het stadion en de vele evenementen die rond die tijd in New York plaatsvinden, is in overleg met de lokale autoriteiten besloten om de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen", schrijft de KNVB.

Voor Koeman is het duel met de Oezbeken de laatste kans om zijn ideale formatie voor het WK te testen. Nederland begint zes dagen later aan het WK met een wedstrijd tegen Japan. Daarna komt Oranje ook nog Zweden en Tunesië tegen.

Bekende bondscoach bij Oezbekistan

Bij Oezbekistan staat overigens een bekende naam aan het roer. De Italiaanse oud-voetballer Fabio Cannavaro tekende in oktober 2025 een contract bij het land, dat zich op dat moment al geplaatst had voor het eindtoernooi. Cannavaro won in 2006 met Italië als speler het WK en won in dat jaar ook de Ballon d'Or. Oezbekistan zit op het WK in de groep bij Colombia, Portugal en DR Congo.

