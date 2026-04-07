De Iraanse regering neemt pas een besluit over de deelname van het nationale team aan het WK voetbal zodra ze een reactie van de FIFA heeft ontvangen over de verplaatsing van de wedstrijden. Dat zegt Ahmad Donyamali, de Iraanse minister van Sport.

De Iraanse voetbalbond (FFIRI) dringt er al langer op aan om de drie groepswedstrijden te verplaatsen van de Verenigde Staten naar Mexico, vanwege de Amerikaanse militaire betrokkenheid bij aanvallen die een oorlog in de regio hebben veroorzaakt.

De FFIRI liet vorige maand weten in gesprek te zijn met de FIFA over een verplaatsing van de wedstrijden, terwijl het Iraanse ministerie van Sport nationale en clubteams tot nader order heeft verboden te reizen naar landen die het als vijandig beschouwt.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zei vorige week echter dat Iran de wedstrijden volgens schema zou spelen.

"Als het verzoek wordt ingewilligd, is de deelname van Iran aan het WK zeker. De FIFA heeft echter nog niet gereageerd", aldus Donyamali. "Volgens de FIFA-reglementen moet er in het betreffende land veiligheid worden gegarandeerd. Het WK vindt echter binnenkort plaats en het is twijfelachtig of er in deze periode garanties kunnen worden gegeven. Als minister van Sport zullen we er samen met de Iraanse voetbalbond voor zorgen dat het team klaar is voor het WK."

Het WK is van 11 juni tot en met 19 juli. Vandaag (woensdag 7 april) waarschuwde de Amerikaanse president Donald Trump met nieuwe aanvallen en beweerde hij dat hij 'een hele beschaving zal vannacht steren'. Meerdere media maken ook melding van Amerikaanse aanvallen op het Iraanse eiland Kharg.