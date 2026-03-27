Juventus was afgelopen zomer te gast in het Witte Huis, omdat een Amerikaanse ondernemer geld in de topclub heeft geïnvesteerd. Een delegatie van de Italianen mocht op bezoek bij president Donald Trump, onder wie Oranje-international Teun Koopmeiners. "Een paar dagen later begon Amerika met de eerste bombardementen op Iran", vertelt Koopmeiners.

De Juventus-spelers werden ontvangen door de omstreden Trump en kregen ook een persoonlijke handdruk. "Het bezoek aan het Witte Huis was fascinerend. Ik heb altijd al veel interesse gehad in Amerika en ben er vroeger veel geweest. Los van wie die positie ook bekleedt: het is een van de meest fascinerende functies op aarde. Ik vond het heel interessant om de Oval Office van binnen mee te maken en al die mensen achter de schermen te zien", stelt Koopmeiners tegen Voetbal International.

Géén twijfel over ontmoeting Trump

Koopmeiners geeft toe dat hij geen moment heeft getwijfeld om ‘ja’ te zeggen tegen het inkijkje in een wereld die hem ook interesseert. "Ik zag het als een mooie kans. Het bijzondere was dat we daar waren vanwege het voetbal, maar ineens stonden we bij een persconferentie die over Iran ging. Zelfs de term Derde Wereldoorlog viel op een gegeven moment. Dat was surrealistisch. Een paar dagen later begon Amerika met de eerste bombardementen op Iran... Achteraf kreeg ik berichten van mensen wat ik daar te zoeken had. Soms word je er ingezogen."

Discusses over WK voetbal

De situatie in de Verenigde Staten zorgt al maanden voor veel discussie, begrijpt de Oranje-international. "Ik volg de politiek in zowel Nederland als Amerika dagelijks, ik lees me goed in. Het spreekt voor zich dat het verschrikkelijk is wat er allemaal in de wereld gebeurt. Je spreekt er thuis over en ook met clubgenoten. Het doet je realiseren dat er naast het voetbal nog veel belangrijkere dingen zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van dit soort impactvolle gebeurtenissen. En zodoende misschien een eigen mening kan vormen."

"Persoonlijk vind ik het alleen wel moeilijk dit te koppelen aan voetbal. Tijdens een eindtoernooi ben je bezig met presteren. En het lijkt me belangrijk dat ook nu dit soort evenementen gewoon doorgaan. Daardoor krijgen die andere dingen juist aandacht. Ik denk dat het onmogelijk is het WK af te blazen. Als je overal alles gaat cancelen, blokkeer je misschien ook de onderlinge gesprekken en gaat iedereen zich nog meer tegen elkaar afzetten. Hopelijk kan het WK helpen om alles weer een beetje dichter bij elkaar te brengen", besluit Koopmeiners tegenover Voetbal International.