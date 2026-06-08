Het Nederlands elftal speelt in New York een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Dat is de laatste test voor het WK. Oranje hoopt zich daarin te revancheren voor de nederlaag in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, maar moet dat wel zonder publiek doen. Volg het duel tussen Nederland en Oezbekistan hier live.

Nederland begon net als in het verloren oefenduel van afgelopen week met Donyell Malen in de spits. Hij miste net als Tijjani Reijnders en Crysencio Summerville in de openingsfase een enorme kans. Na ongeveer een half uur werd Summerville getorpeteerd in het strafschopgebied van de Oezbeken en dat leverde Oranje een penalty op. Cody Gakpo schoot die met een beetje hulp van de doelman binnen.

Aanvang

Bij de wedstrijd zijn geen fans aanwezig. Doordat er veel evenementen in New York plaatsvinden, is er na overleg met de autoriteiten besloten om de wedstrijd achter gesloten deuren af te werken. Wel is het duel via televisie te bekijken.

Na afloop van het oefenduel spelen ook de reserves van beide landen nog tegen elkaar. Bij die wedstrijd, van twee keer 35 minuten, mag helemaal niemand aanwezig zijn en wordt dus ook niet uitgezonden.

WK-debutant Oezbekistan

In The Big Apple speelt Oranje tegen Oezbekistan. Dat land doet ook mee aan het WK en is ingedeeld in Groep K met Portugal, Colombia en Congo. Oranje treft met de Aziatische tegenstander opnieuw een land uit een ander continent, nadat het eerder al oefende tegen Noorwegen (Europa), Ecuador (Zuid-Amerika) en Algerije (Afrika). Nederland speelde nooit eerder een interland tegen de Oezbeken.

Oezbekistan, bijgenaamd De Witte Wolven, staat onder leiding van voormalig wereldkampioen Fabio Cannavaro. De verdediger won in 2006 met Italië in Duitsland de wereldtitel en werd in dat jaar ook uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Veruit de bekendste speler van het land is Abdukodir Khusanov, die onder contract staat bij Manchester City.

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