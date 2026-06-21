Curaçao is begonnen aan het tweede duel op het WK. Na de 7-1 verloren openingswedstrijd tegen Duitsland, treffen ze nu Ecuador. Eerder deze avond won Duitsland ternauwernood van Ivoorkust in de laatste minuten van de wedstrijd. Check hier het programma en de stand van Curaçao en haar tegenstanders.

De eerste wedstrijd van het eiland op een WK ooit kon niet zwaarder zijn. Duitsland, vrijwel altijd een van de favorieten, won verpletterend met 7-1. Curaçao scoorde wel de allereerste WK-goal in de geschiedenis van het eiland via Livano Comenencia. Nu wil de ploeg van Dick Advocaat stunten tegen Ecuador onder toeziend oog van het Nederlandse koningshuis.

Zwaar duel voor Duitsland

Het was Die Mannschaft dat op jacht ging naar de openingstreffer, maar het is Ivoorkust dat op voorsprong is gekomen in Toronto. Franck Kessié zag Manuel Neuer zijn eerste poging nog keren, maar bij de tweede kans was de doelman kansloos. Het antwoord van Duitsland liet lang op zich wachten. Toch was daar uiteindelijk Deniz Undav die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Het duel leek vanaf toen af te stevenen in een gelijkspel, maar diezelfde Undav scoorde diep in de blessuretijd de winnende treffer: 2-1. Hiermee hebben onze oosterburen zich verzekerd van de volgende ronde.

Programma en uitslagen Groep E

14 juni om 19.00 uur: Duitsland - Curaçao (7-1)

15 juni om 01.00 uur: Ivoorkust - Ecuador (1-0)

20 juni om 22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust

21 juni om 02.00 uur: Ecuador - Curaçao

25 juni om 22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust

25 juni om 22.00 uur: Ecuador - Duitsland

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Onderling resultaat is doorslaggevend bij een gelijke stand, dus is er voor Curaçao nog kans om door te gaan, ondanks de 7-1 oorwassing.

Stand Groep E

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