Het Nederlands elftal won overtuigend van Zweden (5-1), maar eenvoudig was het zeker niet voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Sportnieuws.nl-analisten Ralf Seuntjens en Robert Maaskant mocht Oranje vooral blij zijn met keeper Bart Verbruggen, die zich meerdere keren onderscheidde.

"Het is natuurlijk géén geflatteerde overwinning, maar we moeten ook niet blind zijn voor de hoeveelheid schoten van Zweden. Verbruggen is héél belangrijk geweest, vooral na die drinkpauzes. Toen hield hij Oranje écht op de been", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Oranje had moeite na drinkpauzes

Vooral na de drinkpauzes kreeg Oranje het lastig tegen Zweden, dat viel ook Seuntjens op. "Die break is gewoon geen succes. Dan kunnen zij het één en ander aanpassen aan hun tactiek. Vanaf de zijkant is het uiteindelijk héél moeilijk om dat als trainer nog aan te passen. Dan moet dat dus vanuit het veld worden opgelost, maar dat is wel moeilijk op het veld", meent de 37-jarige spits van Lommel SK.

Volgens Seuntjens profiteert vooral de ploeg die achterstaat van zo’n onderbreking. "Daarom heeft een ploeg die op achterstand komt daar meer baat bij. Een ploeg die voor staat, die denkt in de regel: we moeten zo doorgaan. Maar je weet inmiddels dat tegenstanders in die break kleine aanpassingen doen om beter in het spel te komen. Maar dat is van de kant heel moeilijk te corrigeren", sluit Seuntjens het onderwerp af.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Ralf Seuntjens en Robert Maaskant de euforie na de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Er wordt een dikke pluim gegeven aan Ronald Koeman voor zijn gedurfde keuzes in de opstelling.

Brian Brobbey is de gevierde man bij Oranje, maar Maaskant voorziet nog altijd een rol voor Memphis Depay in de volgende wedstrijd tegen Tunesië. Ook wordt Cody Gakpo van advies voorzien en bespreken ze de komst van het koningshuis bij de wedstrijd. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover