Marokko wil bij het WK voetbal 2026 voor net zo'n succes zorgen als vier jaar geleden. De Atlasleeuwen zijn ingedeeld in Groep C en hopen door te stoten naar de volgende ronde. Marokko treft in de groep Brazilië, Haïti en Schotland. Bekijk hier de stand en het programma van de Marokkanen en hun tegenstanders.

Voor Marokko is de kop eraf. Tegen Brazilië werd het 1-1 dankzij twee schitterende doelpunten van Ismael Saibari en Vinicius Junior. Er had meer in gezeten voor Marokko maar hadden net wat pech in de afronding, daarmee kwam Brazilië goed weg. Later vannacht is het de beurt aan Haïti en Schotland om het tegen elkaar op te nemen in deze groep.

Verder zitten ook Schotland en Haïti in de groep, die elkaar iets later treffen. Onder leiding van Andy Robertson plaatsten de Schotten zich voor het eerst sinds 1998 voor een WK. Haïti profiteerde van het feit dat de gastlanden niet meededen aan de kwalificatie in Noord-Amerika. De kleine republiek is er voor de tweede keer bij, na 1974.

Programma Groep C

14 juni om 00.00 uur: Brazilië - Marokko

14 juni om 03.00 uur: Haïti - Schotland

20 juni om 00.00 uur: Schotland - Marokko

20 juni om 02.30 uur: Brazilië - Haïti

25 juni om 00.00 uur: Marokko - Haïti

25 juni om 00.00 uur: Schotland - Brazilië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Mogelijk treft Marokko in de volgende ronde Nederland.

Stand Groep C

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