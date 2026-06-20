Gastland de Verenigde Staten heeft zich officieel geplaatst voor de knock-outfase van dit WK voetbal. Na de overwinning op Paraguay werd ook Australië aan banden gelegd (2-0). Vannacht spelen Turkije, dat onverwachts verloor van de Australiërs, en Paraguay tegen elkaar. De winnaar doet goede zaken richting de volgende ronde. Check hier de uitslagen, het programma en de stand in groep D.

Turkije moet zich revancheren na de verrassende nederlaag vorige ronde tegen Australië. Ze treffen nu Paraguay dat in het eerste duel kansloos onderuit ging tegen de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten zijn de volgende gelukkige die zich hebben geplaatst voor de volgende ronde. In navolging van het andere gastland Mexico, plaatste het land van Ricardo Pepi, Malik Tillman en Serginio Dest zich ook voor de volgende ronde van het WK. Er werd met 2-0 gewonnen van Australië.

Programma en uitslagen Groep D

13 juni om 03.00 uur: Verenigde Staten - Paraguay (4-1)

14 juni om 06.00 uur: Australië - Turkije (2-0)

19 juni om 21.00 uur: Verenigde Staten - Australië

20 juni om 05.00 uur: Turkije - Paraguay

26 juni om 04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten

26 juni om 04.00 uur: Paraguay - Australië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep D

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