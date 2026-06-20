Opnieuw is Ismael Saibari de grote man bij Marokko. Met zijn treffer zorgde hij hoogstpersoonlijk voor de 1-0 overwinning op Schotland. Daarmee gaat Marokko aan kop in de groep. Brazilië had geen kind aan Haïti en wint met 3-0. Bekijk hieronder de stand, het programma en de uitslagen in de poule van Marokko en hun tegenstanders.

Na een geweldig duel tussen Marokko en Brazilië spelen de Atlasleeuwen nu tegen Schotland. Lang had Saibari niet nodig om opnieuw belangrijk te zijn voor Marokko; al na 68 seconden maakte hij zijn tweede doelpunt van het WK. Het bleek ook direct de eindstand te zijn.

Het was aan Brazilië om in het spoor van Marokko te blijven en dat lukte. Er werd met 3-0 gewonnen van Haïti zonder de nog altijd geblesseerde Neymar. De superster krijgt mogelijk bezoek in de ziekenboeg: Raphinha moest in de eerste helft geblesseerd naar de kant. Voor Haïti is het onvermijdelijke nu al duidelijk: zij zijn de eerste ploeg die officieel niet meer door kan op dit WK.

Programma en uitslagen Groep C

14 juni om 00.00 uur: Brazilië - Marokko (1-1)

14 juni om 03.00 uur: Haïti - Schotland (0-1)

20 juni om 00.00 uur: Schotland - Marokko

20 juni om 02.30 uur: Brazilië - Haïti

25 juni om 00.00 uur: Marokko - Haïti

25 juni om 00.00 uur: Schotland - Brazilië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Mogelijk treft Marokko in de volgende ronde Nederland.

Stand Groep C

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