Het WK voetbal gaat beginnen! Mexico en Zuid-Afrika trappen donderdagavond om 21.00 uur de eerste van 104 wedstrijden af tijdens het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Aan de wedstrijd gaat uiteraard wel een spetterende openingsceremonie vooraf. Volg hier alles in aanloop naar de wedstrijd in Groep A.

Net als in 2010 mogen Mexico en Zuid-Afrika het wereldkampioenschap beginnen. Zestien jaar geleden waren de Afrikanen het gastland, nu heeft Mexico die eer samen met de Verenigde Staten en Canada. Zuid-Korea en Tsjechië zijn de twee andere landen in Groep A. Zij komen in de nacht van donderdag op vrijdag (04.00 uur Nederlandse tijd) pas in actie.

Wedstrijd in iconisch stadion

De wedstrijd in het iconische Estadio Azteca, bekend van WK's in 1970 en 1986, begint om 21.00 uur. Daarvoor vindt de traditionele openingsceremonie plaats. Deze begint anderhalf uur voor de aftrap en zal dus ook de nodige tijd in beslag nemen. Onder meer Shakira en Burna Boy zullen een optreden verzorgen.

Overigens zijn er vrijdag (in Canada) en zaterdag (in de Verenigde Staten) ook nog festiviteiten vlak voor de wedstrijden van die landen.

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