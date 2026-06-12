Canada is voor de tweede keer op rij aanwezig op het WK voetbal. Dit keer zijn ze zelfs één van de drie gastlanden van het eindtoernooi. In de poulefase zijn de Noord-Amerikanen in gedeeld in Groep B, waar ze Bosnië en Herzegovina, Qatar en Zwitserland treffen. Volg hier de wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is geopend door het laatstgenoemde land, maar voor de Canadezen begon het toernooi pas echt om 21.00 uur met de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Canada kende een pijnlijke start: al na 21 minuten kwam Bosnië verrassend op voorsprong dankzij een rake kopbal van Jovo Lukic na een inschattingsfout van de Canadese doelman bij een hoekschop: 0-1.

Daarnaast zitten ook Qatar en Zwitserland in de poule. Zij nemen het een dag later tegen elkaar op. Qatar is er voor de tweede keer bij, na het organiseren van het toernooi in 2022. De Zwitsers zijn er alweer voor de dertiende keer bij en behoren steevast tot de outsiders om ver in het toernooi te komen.

Programma Groep B

12 juni om 21.00 uur: Canada - Bosnië & Herzegovina

13 juni om 21.00 uur: Qatar - Zwitserland

18 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië & Herzegovina

19 juni om 00.00 uur: Canada - Qatar



24 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Canada

24 juni om 21.00 uur: Bosnië & Herzegovina - Qatar

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep B

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover