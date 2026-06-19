Manuel Neuer nam twee jaar geleden al afscheid van het interlandvoetbal maar werd toch wéér verleid tot een terugkeer bij de Duitse Mannschaft. Maar, zo liet hij desgevraagd op een persconferentie weten, dat gebeurt hem niet nog een keer.

Manuel Neuer is al jaren niet meer weg te denken uit de selectie van zowel Bayern München als het Duitse elftal. Tegen Curaçao stond hij voor de 125e keer tussen de palen voor Die Mannschaft en daarmee komt hij akelig dicht bij de top-3 van spelers met de meeste caps. Alleen Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose en recordinternational Lothar Matthäus speelden meer interlands.

Carrière Neuer

Lang leek Neuer ook niet verder te gaan komen dan 124 interlands. Hij gaf na het EK in 2024 in eigen land aan te stoppen als international. Toch werd hij nog overgehaald om voor het WK opnieuw voor Duitsland te keepen. Zodoende stond hij bij de 7-1 overwinning op Curaçao dus weer 'gewoon' onder de lat bij onze Oosterburen.

Wereldkampioen

Maar de legende van Duitsland is duidelijk: nóg een toernooi zit er echt niet meer in. Dit WK is het laatste kunstje als we Neuer moeten geloven. "Voor mij is het duidelijk dat dit mijn laatste toernooi is", zei de ervaren doelman op de persconferentie. "Ik ben niet van plan om er over twee jaar bij te zijn voor het volgende EK."

Op het EK in eigen land kwam Duitsland niet verder dan de kwartfinale, waar het verloor van Spanje. Zijn mooiste ervaring met Duitsland is het WK in 2014 in Brazilië. Daar werd hij wereldkampioen. Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is voor hem de laatste kans om nog een prijs te pakken met het Duitse nationale team.

Duitsland speelt in de groepsfase nog tegen Ecuador en Ivoorkust.

WK voetbal

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