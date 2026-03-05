De bondscoach van Marokko is drie maanden voor de start van het WK voetbal opgestapt. Walid Regragui was jarenlang hoofdverantwoordelijke en stuntte onder andere op het vorige WK in Qatar met het halen van de halve finale. Na de afgelopen Afrika Cup, toen in de finale in eigen land werd verloren, stond zijn positie ter discussie. Nu heeft hij zelf de knoop doorgehakt en gaat Marokko op zoek naar een nieuwe bondscoach.

Het vertrek van Regragui hing al maanden in de lucht maar is nu definitief. De 50-jarige coach stond sinds de zomer van 2022 aan het roer van Marokko. Op sociale media neemt hij met een video vol hoogtepunten afscheid van zijn taak, die hij met veel trots uitvoerde. "Altijd Marokko, dankjewel", schrijft hij op Instagram.

Op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat er dus een nieuwe naam voor de groep. De naam van Xavi Hernandez, de voormalig topspeler van FC Barcelona en trainer van de Spaanse grootmacht, zingt al een tijdje rond, maar het lijkt de Catalaan niet te worden.

Opvolger

Diverse media melden dat de succestrainer van Marokko onder 20, Mohamed Ouahbi, op het punt staat om promotie te maken naar de hoofdmacht. De Marokkaanse Belg leidde de jeugdploeg van het land vorig jaar naar de WK-winst. Hij was vroeger ook jeugdtrainer van de Belgische topclub Anderlecht.

WK voetbal

Marokko zit op het WK voetbal van komende zomer in een poule met Brazilië, Schotland en Haïti. Een mogelijke clash met Nederland wacht dan in de knock-outfase. Marokko moet dan bij de eerste twee van de groep eindigen en Oranje moet datzelfde doen in de eigen groep met Tunesië, Japan en een nog te bepalen Europees land.

Deceptie op Afrika Cup

De trots van het halen van de halve finale van het WK 2022 in Qatar (als eerste Afrikaanse land ooit) werd afgelopen winter overstemd door de enorme teleurstelling tijdens de Afrika Cup. Het stond in de sterren geschreven dat Marokko in eigen land het Afrikaans kampioenschap zou winnen, maar in de finale tegen Senegal ging het helemaal mis. Diep in blessuretijd kreeg Brahim Diaz de kans om Marokko de felbegeerde titel te bezorgen, maar hij wipte zijn penalty in de handen van de keeper. In de verlenging sloeg Senegal genadeloos toe.