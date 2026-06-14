Sportjournalist Sjoerd Mossou reisde afgelopen week naar de Verenigde Staten om daar het WK voetbal te volgen. Zondag kwam er echter verdrietig nieuws. Mossou gaat omwille van familieomstandigheden weer terug naar Nederland.

Als voetbaljournalist en columnist reist Sjoerd Mossou over de hele wereld naar alle diverse eindtoernooien. Ook dit jaar was hij namens het AD één van de journalisten die verslag zou doen vanuit de Verenigde Staten. Voor Mossou zit het mondiale eindtoernooi er echter vroeg alweer op. Hij kiest ervoor om terug naar Nederland te gaan.

Terug naar huis

In zijn laatste column vanuit Amerika licht de journalist zijn keuze toe. "Mijn vader heeft niet lang meer te leven", begint de 48-jarige Mossou in een zeer openhartige column. "Vorige week had hij me nog op het hart gedrukt dat ik gewoon naar het WK moest gaan, dat hij op me zou wachten, dat we straks na de zomer nog een keer lekker samen naar NAC konden. Maar de tumor in zijn hoofd denkt daar anders over."

"De laatste dagen ging hij zo snel achteruit, dat er geen keuze meer was: over een paar uur vertrekt mijn vliegtuig naar huis, dit stukje tik ik met uitzicht op twee ingepakte koffers in Kansas City", vervolgt Mossou. "De weinige tijd die we samen nog hebben, is oneindig veel meer waard dan dit godvergeten WK." Soms is voetbal niet het allerbelangrijkste.

'Nog even samen zijn'

De sportjournalist kijkt er naar uit om zijn vader weer te zien. "Nu is het onze beurt om zijn schouder vast te houden. Ik kan niet wachten om straks samen te praten, samen te zwijgen, samen voetbal te kijken, nog eventjes samen te zijn", aldus Mossou, die alle fans een mooi WK wenst. "Zelf ga ik nu eerst naar pa, de grote vriendelijke reus, de man die me leerde hoeveel liefde waard is."

Mossou houdt zelf nog een slag om de arm wat betreft zijn rentree als columnist op dit eindtoernooi. "Wellicht schrijf ik mijn WK-stukjes straks vanuit Nederland, maar dat zien we later wel weer."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover