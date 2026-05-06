Afgelopen week ontplofte er een klein bommetje in voetballand Brazilië. De grote vedette Neymar werd door een teamgenoot immers beschuldigd van mishandeling en werd in eigen land een soort kop van jut. Daags na het incident komt de geplaagde topspeler met een eerste reactie.

Het hele incident gebeurde afgelopen zondag op de training van de Braziliaanse voetbalclub Santos, waar Neymar onder contract staat. Hij zou teamgenoot Robinho Jr., de zoon van de omstreden oud-international Robinho, fysiek hebben mishandeld. Nadat het jonge talent Neymar, volgens hem, voor schut had gezet met een dribbel, leidde het tot een handgemeen waar volgens sommige bronnen zelfs een klap werd uitgedeeld door de ervaren aanvaller. Hij gaat nu behoorlijk door het stof.

'Misverstand'

Dinsdag speelde Santos in Paraguay tegen Recoleta en daar werd Neymar na afloop uiteraard bevraagd over het incident met zijn 18-jarige ploeggenoot. "Dit soort dingen gebeuren in het voetbal. Ten eerste had dit tussen ons opgelost moeten worden. Het was een misverstand tijdens de training, het was een reactie van mij en ik ging een beetje te ver", aldus Neymar in gesprek met ESPN.

Van wrok lijkt momenteel geen sprake meer te zijn. "Direct daarna werden er excuses aangeboden en hebben we in de kleedkamer gepraat. Toen begrepen we elkaar", vervolgt de 34-jarige Braziliaan. "Hij is een jongen die ik erg mag. Ik heb vanaf het begin een speciale band met hem. Het is bij mensen terechtgekomen die voetbal niet echt begrijpen, en die hebben het enorm uitvergroot. We hebben allebei fouten gemaakt, ik ben misschien iets te ver gegaan, maar ik heb mijn excuses aangeboden."

'Hoort erbij'

"Uiteraard kreeg het veel aandacht in Brazilië omdat het over mij ging. Jullie gebruiken mijn naam elke dag", grapte de oud-speler van onder meer Barcelona en PSG vervolgens. "Iedereen die voetbalt weet dat dit gebeurt, duwen, vechten, vuisten, klappen, alles. Zo is voetbal nu eenmaal, het hoort erbij. Ik heb zelf meerdere keren gevochten in de kleedkamer en dat blijft daar. Het is niet normaal dat het gebeurt, maar als het gebeurt, moeten we er zo goed mogelijk mee omgaan," besloot hij. Uiteindelijk werd het in Paraguay 1-1, via - uiteraard - een doelpunt van Neymar.

Het is nog maar de vraag of de Braziliaanse vedette met zijn land afreist naar het WK komende zomer. Veel fans uit het land willen maar wat graag dat hij het nog één keer kan laten zien. Die beslissing ligt in handen van bondscoach Carlo Ancelotti, die waarschijnlijk binnen enkele weken zijn selectie bekendmaakt. Voor Neymar zou het zijn vierde WK betekenen.

