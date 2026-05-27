Niemand hield er nog rekening mee dat Marten de Roon mee zou gaan naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De middenvelder van Atalanta leek zijn carrière bij Oranje stilletjes achter zich te hebben gelaten. Tóch zit de 35-jarige routinier ineens weer bij de definitieve selectie van Ronald Koeman. Hedwiges Maduro begrijpt die keuze maar al te goed.

"Ik vind het heel logisch dat De Roon erbij zit", zegt Maduro tegen Sportnieuws.nl. “We hebben héél weinig controlerende middenvelders en al helemaal in een grote competitie. Met het wegvallen van Jerdy Schouten moet je op zoek naar eenzelfde type en dan kom je automatisch bij De Roon uit. Jordy Clasie had ook gekund, maar die wilde het zelf niet meer, dus wat dat betreft is het wel logisch dat je bij hem uitkomt."

Onterechte kritiek op De Roon

De oud-speler van Ajax, Valencia en Sevilla snapt dan ook weinig van de kritiek op de rentree van De Roon bij Oranje. Sommige analisten vinden het armoedig dat de ervaren middenvelder na twee jaar afwezigheid weer wordt opgeroepen, maar daar gaat Maduro niet in mee. "Ik snap niet waarom hij nooit in beeld is gebleven", gaat hij verder. "Zolang een speler het gewoon goed doet, moet je altijd in aanmerking kunnen blijven komen. Hij is een slot op de deur en dat heb je nodig. Gelukkig zit hij er wel bij."

Volgens Maduro is een speler als De Roon niet alleen belangrijk tegen toplanden, maar juist in iedere wedstrijd van waarde voor Oranje. "Ik vind dat je altijd zo'n type speler nodig hebt, ook tegen de kleintjes. Bij de grote landen zie je ook altijd één speler die controlerend denkt en de rest mag creatief zijn. In mijn ogen is hij gewoon een hele belangrijke speler", stelt de 18-voudig international.

Géén plek voor snuffelstagiairs

Doordat De Roon twee jaar na zijn laatste wedstrijd weer terugkeert in de selectie van Oranje is er géén plek voor talentvolle jongens als Kees Smit en Luciano Valente. "Ik had het wel leuk gevonden als zulke jongens even mochten ruiken aan het Nederlands elftal. Het is alleen natuurlijk geen schoolreisje. Het gaat erom dat je spelers selecteert waarvan je zeker weet: die gaan presteren, ook in de grote wedstrijden. Dat heeft iemand als De Roon al gedaan", besluit Maduro.

WK voetbal gaat bijna van start

De Oranje-selectie meldt zich op 30 mei in Zeist voor de start van de voorbereiding op het WK. Eerst staat nog een uitzwaaiwedstrijd op het programma: op 3 juni neemt Nederland het in De Kuip op tegen Algerije. Een dag later vertrekt de ploeg richting de Verenigde Staten.

In aanloop naar het WK speelt Oranje op 8 juni in New York nog één keer oefenvoetbal, ditmaal tegen Oezbekistan. Het mondiale eindtoernooi begint officieel op 11 juni, maar Nederland komt drie dagen later voor het eerst in actie. Japan is op 14 juni de eerste tegenstander in de groepsfase. Daarna wacht op 20 juni een duel met Zweden, terwijl Tunesië op 26 juni de laatste opponent in de poulefase is.

