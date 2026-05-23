Het Nederlands efltal is in de laatste fase van het voetbalseizoen nog een aantal topspelers kwijtgeraakt aan blessures. Zaterdag was het weer even schrikken voor bondscoach Ronald Koeman. Stefan de Vrij viel uit met fysieke klachten.

De Oranje-international heeft in het laatste competitieduel van Internazionale een blessure opgelopen. De 34-jarige verdediger greep in de tachtigste minuut van de uitwedstrijd tegen Bologna naar een bovenbeen en liet zich wisselen. Inter was al zeker van de landstitel. Het afsluitende duel in Bologna eindigde in 3-3.

De Vrij behoorde in de afgelopen interlandperiode tot de selectie van Koeman. De bondscoach moet op het middenveld ook Jerdy Schouten en Xavi Simons missen tijdens het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Zij kampen beiden met een knieblessure. In de achterhoede is Matthijs de Ligt geblesseerd. Hij is herstellende van een zware rugblessure en onderging onlangs een operatie.

Memphis Depay

De bondscoach wacht ook nog op duidelijkheid over Memphis Depay. Hij had last van hamstringproblemen en miste al vijftien duels met zijn Braziliaanse ploeg Corinthians. Hij kan zondag nog een laatste keer in actie komen voordat Koeman op 27 mei zijn selectie voor het WK bekendmaakt.

"Het zijn allemaal beslissingen die soms een beetje hoofdpijn geven", zei Koeman over de blessures van zijn spelers. Daarmee doelt hij ook op twijfelgevallen Jurriën Timber en Justin Kluivert. Laatstgenoemde maakte afgelopen week zijn rentree na een knieoperatie. "Dat zijn keuzes die je moet maken, of ze er klaar voor zijn of niet."

WK voetbal

Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen nog duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (27 juni). Het wereldkampioenschap start met het duel tussen Mexico en Zuid-Afrika op 11 juni. Op zondag 17 juli is de finale in New Jersey.

