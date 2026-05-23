Bondscoach Ronald Koeman maakt op 27 mei zijn selectie voor het aankomende WK bekend. Joey Veerman weet ondanks een uitstekend seizoen bij PSV dat hij er niet bij zit. De middenvelder ligt overhoop met de trainer. Veerman krijgt steun uit onverwachte hoek in de veelbesproken saga.

Zijn laatste minuten maakte Veerman op het EK van 2024 in Duitsland. Daarna selecteerde Koeman hem niet eens meer. In aanloop naar het WK liet de bondscoach al doorschemeren dat Veerman geen deel uitmaakt van zijn plannen. "Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld", zei hij onder meer. En ook: "Het karakter van Joey is anders."

Joey Veerman bijt van zich af

Vooral dat laatste stak bij de middenvelder uit Volendam. "Op een gegeven moment ben je daar een beetje klaar mee. Het is zijn keuze wie hij oproept, maar zeg dan dat je andere keuzes maakt en niet dat mijn karakter niet goed is", beet de PSV'er na afloop van het laatste competitieduel in de VriendenLoterij Eredivisie van zich af.

"Ik heb niets verkeerd gedaan en ben er daarna twee jaar niet bij geweest. Ik begin me nu wel lichtelijk te ergeren aan die persconferenties elke keer. Hij hoeft mij niet meer te bellen, nee", was Veerman stellig. "Als er iets gebeurd zou zijn, had ik dat wel gezegd, had ik er eerlijk voor uitgekomen, maar ik heb geen idee. Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter."

Steun voor PSV'er

Dat Veerman zo uitgesproken was, kon Formule 1-kampioen Max Verstappen wel bekoren. De Nederlander is fan van PSV en staat aan de zijde van de middenvelder. "Ik vind het wel mooi om te zien en te lezen, als iemand zegt wat hij denkt. Als voetballer is het mooi om voor je land uit te komen, maar misschien voelt hij zich niet gewaardeerd. En Koeman zal ook zijn redenen hebben, prima toch? Ik denk dat Joey alsnog heerlijk op vakantie is gegaan", aldus Verstappen in gesprek met De Telegraaf.

Afgelopen maandag erkende Koeman dat hij het qua communicatie niet helemaal juist had aangepakt. "Het had misschien iets beter gekund", zei hij bij Rondo. Koeman is niet boos op Veerman. "Een speler mag ook reageren en zeggen hoe hij over zaken denkt. Dat vind ik prima. Wat mij betreft is het nu klaar."

