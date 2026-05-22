Het is inmiddels wel bekend dat Virgil van Dijk een exceptionele voetballer is. Toch weet de aanvoerder van Oranje zich op 34-jarige leeftijd te overtreffen door een unieke prestatie neer te zetten in de Premier League. Hiervoor ontving hij veel lof van zijn trainer Arne Slot.

Slot heeft namelijk in aanloop naar het laatste competitieduel van het seizoen de fitheid van verdediger Virgil van Dijk geroemd. De 34-jarige aanvoerder van Oranje is de enige veldspeler die dit seizoen elke minuut in de Premier League heeft gespeeld.

'Geweldige prestatie'

"Dat is een geweldige prestatie", werd Slot na een persconferentie geciteerd op de clubsite. "Elke wedstrijd spelen in een competitie als deze is al een geweldige prestatie, laat staan op zijn leeftijd. Maar het zegt misschien ook iets over hoe ons seizoen is verlopen, en dan bedoel ik in termen van blessures en beschikbare spelers. Want ik denk dat als ik altijd alle spelers beschikbaar had gehad, ik hem ook een of twee keer rust had gegeven, en dat was niet mogelijk."

Slot vond de prestatie van Van Dijk nog knapper vanwege het lastige seizoen dat zijn ploeg heeft gehad. "Het is veel makkelijker voor een speler om fit te blijven als het goed gaat, zoals vorig seizoen", voegde de coach toe. "Maar in een seizoen met zoveel tegenslagen, zoveel teleurstellingen, is het een nog grotere prestatie om fit te blijven."

Van Dijk was de enige veldspeler die elke minuut speelde in de eerste 37 competitieduels van het seizoen, naast vijf doelmannen. Bart Verbruggen, ploeggenoot van Van Dijk bij Oranje, was een van de vijf keepers.

WK voetbal

Liverpool sluit zondag de competitie af tegen Brentford. De ploeg heeft nog 1 punt nodig om zich te verzekeren van de vijfde plaats en een ticket voor de Champions League. De meeste internationals van Oranje verzamelen zich op 30 mei in Zeist. Het WK voetbal begint op 11 juni met het openingsduel in Mexico-Stad tussen Mexico en Zuid-Afrika. Nederland opent drie dagen later tegen Japan.

