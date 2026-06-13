Het WK voetbal is opnieuw opgeschrikt door een rel rond een visumkwestie. De regering van Ghana heeft een officiële klacht ingediend bij Canada, nadat een speler van de nationale ploeg geen toegang kreeg tot het land. Dat meldt het ANP.

Het gaat om Thomas Partey. De 32-jarige middenvelder mag Canada niet in, terwijl Ghana donderdag in Toronto zijn eerste groepswedstrijd op het WK speelt.

Canada weigert Partey de toegang vanwege de strafzaak die tegen hem loopt. De voormalig speler van Arsenal werd vorige zomer aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en één aanranding. Partey verklaarde in september vorig jaar voor een rechtbank in Londen dat hij onschuldig is. Zijn proces staat gepland voor november.

'Ongelukkige beslissing'

Het Ghanese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Canada gevraagd het besluit opnieuw te bekijken. De Ghanese minister van Buitenlandse Zaken noemt de weigering een 'ongelukkige beslissing'.

Volgens een woordvoerder van het Canadese ministerie van Immigratie verandert het organiseren van grote sportevenementen niets aan de geldende immigratieregels. FIFA laat weten dat het niet verantwoordelijk is voor de toelatingsprocedures van gastlanden.

Toegang scheidsrechter geweigerd

Het is niet het eerste visumprobleem rond dit WK. Eerder werd de Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Hem werden 'banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties' verweten.

Dat Artan de Verenigde Staten niet mocht betreden, werd groot nieuws over de hele wereld. Mede dankzij deze aandacht heeft de Somaliër een opvallende beloning gekregen. Hij is namelijk aangesteld om dit jaar het duel om de UEFA Super Cup tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa te fluiten. Dat meldde de Europese voetbalbond donderdag in een persbericht

Ghana op het WK

Ghana heeft zijn basiskamp tijdens het WK in Boston. Het Afrikaanse land speelt in groep L tegen Panama, Engeland en Kroatië. De eerste groepswedstrijd staat donderdagnacht om 01:00 uur Nederlandse tijd op het programma.

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