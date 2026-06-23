De wedstrijd tussen Frankrijk en Irak zorgde voor een nogal opmerkelijke situatie. Het WK-duel lag namelijk maar liefst twee uur stil door de hevige weersomstandigheden, maar het zorgde ook voor een lichtpuntje. De Canadese scheidsrechter Drew Fischer weigerde namelijk om een drinkpauze in te lassen.

Op dit WK is een verplichte drinkpauze ingevoerd vanwege de hoge temperaturen. Die onderbrekingen zorgen echter bij spelers, trainers en supporters voor de nodige irritatie. Volgens critici halen de pauzes het tempo en de intensiteit uit de wedstrijden, zeker wanneer een duel net op gang is gekomen.

Géén drinkpauze bij Frankrijk - Irak

Volgens de organisatie zijn de drinkpauzes noodzakelijk om spelers te beschermen tegen de zware weersomstandigheden, maar bij supporters valt die uitleg steeds minder goed. In vrijwel elke wedstrijd klinkt inmiddels luid gefluit en boegeroep zodra het spel tijdelijk wordt stilgelegd om te drinken. Ook Virgil van Dijk liet zich recent kritisch uit over de verplichte onderbrekingen.

Opvallend genoeg bleef de drinkpauze tijdens Frankrijk - Irak juist achterwege in de tweede helft. Dat duel had eerder al bijna twee uur stilgelegen vanwege hevig noodweer, waarna scheidsrechter Drew Fischer besloot de tweede helft zonder extra pauze af te werken. Een hydratation break, zoals het op een mooie manier wordt verwoord, kwam er daardoor niet.

Simpele avond voor Frankrijk

Frankrijk kende overigens een relatief simpele avond tegen Irak. Vóór de rust had de ploeg van Didier Deschamps het nog wel lastig met de tegenstander, maar in het tweede bedrijf liep de ploeg door treffers van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé snel weg bij Irak. Het werd uiteindelijk 3-0 voor een van de topfavorieten voor de wereldtitel.

WK voetbal

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