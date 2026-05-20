Rafael van der Vaart was afgelopen zondag te gast in de allerlaatste uitzending van Studio Voetbal, maar een groot succes was dat niet echt. De ex-topvoetballer kwam duidelijk niet lekker uit zijn woorden en enkele dagen later verklaart hij waar dat door kwam.

Studio Voetbal is een begrip in de voetbalwereld, maar na 24 jaar kwam er afgelopen weekend door de bezuinigingen op de publieke omroep een einde aan het praatprogramma van de NOS. Van der Vaart was de laatste jaren één van de vaste gezichten van het programma en kon natuurlijk niet ontbreken in de allerlaatste uitzending van het seizoen.

Zijn optreden werd memorabel, maar niet doordat hij vlammende analyses over de laatste speelronde in de Eredivisie wist af te leveren. Het viel de kijkers en ook mede-tafelgasten Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen op dat Van der Vaart af en toe niet bepaald de meest samenhangende zinnen uitsprak.

'Dat gaat mij niet meer gebeuren'

Er werd daardoor zelfs gesuggereerd dat Van der Vaart dronken zou zijn geweest en in De Coen & Sander Show van radiozender Joe reageert hij zelf op de veelbesproken uitzending. "Het was de laatste uitzending. Ik vloog er in de ochtend heen en ben daarna nog even een uurtje gaan liggen om te slapen."

Dan onthult Van der Vaart dat er inderdaad alcohol in het spel was. "Ik denk: laatste uitzending dus ik neem inderdaad even twee of drie wijntjes." Dat bleek achteraf niet de beste keuze. "Ik moet eerlijk zeggen, ze vielen wat zwaarder dan normaal. Dat gaat mij niet meer gebeuren", stelt de ex-topvoetballer.

Nieuwe project in de media

Waar zijn tijd bij Studio Voetbal afgelopen weekend dus tot een einde kwam, startte Van der Vaart deze week juist een ander bijzonder project in de media. Samen met voormalig ploeggenoot Wesley Sneijder maakt hij namelijk een podcastserie. Daarin vertellen de twee over hun onderlinge band en over wat ze allemaal hebben meegemaakt in hun voetbalcarrière.

