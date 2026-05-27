Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdag bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. Daarmee lijkt de selectie van het Nederlands elftal definitief, maar dat is niet zo. Koeman kan namelijk nog altijd wijzigingen doorvoeren na de bekendmaking.

Voor een aantal internationals zal het flink spannend zijn geweest of zij wel of niet tot de definitieve selectie van Oranje behoren. Daar kregen ze woensdag uitsluitsel over, want toen maakte Koeman de 26 namen bekend en vervolgens gaf hij bij een persconferentie uitleg over zijn keuzes.

De selectie lijkt vanaf dat moment definitief, maar dat is helemaal niet het geval. Volgens de officiële regels van de FIFA mag Koeman namelijk gewoon nog aanpassingen doen. De deadline voor het doorgeven van de selectie aan de wereldvoetbalbond ligt op 1 juni. Als er na woensdag dus nog spelers om wat voor reden afhaken, kan Koeman ze alsnog vervangen.

Aanpassingen zelfs later nog mogelijk

Zelfs na dat moment kan Koeman de selectie wijzigen. Dat kan echter alleen nog maar in noodgevallen. Volgens de FIFA mag er tot 24 uur voor de eerste wedstrijd een vervanger worden opgeroepen als een speler afhaakt door een 'ernstige blessure of ziekte'. Een medisch team van de FIFA oordeelt overigens wel nog of de kwetsuur erg genoeg is om dat toe te staan.

Nederland speelt op 14 juni om 22.00 uur (Nederlandse tijd) het eerste WK-duel tegen Japan en dus mag de bondscoach nog tot 13 juni 22.00 uur een geblesseerde of zieke speler vervangen. Die vervanger moet echter wel op de voorlopige selectielijst staan. Die diende Koeman enkele weken geleden al in bij de FIFA.

Ook tijdens het toernooi zou de bondscoach nog een aanpassing kunnen doen. Dat is echter enkel bij de keepers mogelijk. De regels van de FIFA zeggen namelijk dat een geblesseerde of zieke doelman ook tijdens het toernooi vervangen mag worden. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er veel minder keepers dan veldspelers mee naar het toernooi gaan.

Aanloop naar WK voetbal

De selectie van bondscoach Koeman komt op 30 mei samen in Zeist om zich voor te bereiden op het WK. Op 3 juni spelen zij nog een wedstrijd in De Kuip tegen Algerije, waarna ze de volgende dag naar Amerika vliegen. Daar zullen zij op 8 juni in New York de allerlaatste oefenwedstrijd spelen tegen Oezbekistan.

Het WK start op 11 juni, maar Oranje speelt haar eerste wedstrijd pas op 14 juni tegen Japan. Daarna spelen ze op 20 juni tegen Zweden en sluiten vervolgens de groepsfase af op 26 juni tegen Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover