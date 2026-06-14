Het Nederlands elftal is zondag begonnen aan het WK met een wedstrijd tegen Japan. In Dallas werden de spelers van Oranje vanaf de tribunes door duizenden fans gesteund en daar zaten ook enkele partners van de voetballers. Zo werden onder meer Frenkie de Jong, Cody Gakpo en Denzel Dumfries door hun geliefde aangemoedigd.

Voor de naasten van de Oranje-internationals heeft het bezoek aan het WK voetbal een stuk meer voeten in aarde dan tijdens het EK van twee jaar geleden. Toen konden de meeste familieleden gewoon rijden richting Duitsland, terwijl Nederland deze keer de kunsten moet vertonen aan de andere wereld. Toch zijn er flink wat partners van de voetballers afgereisd naar Dallas, waar Oranje zondag tegen Japan speelt.

Zo liet Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, gedurende de zondag al zien dat ze in Dallas was aangekomen om naar de wedstrijd van haar man te gaan kijken. Het kroost van de Oranje-middenvelder droeg daarbij passende kleding.

Zij is echter lang niet de enige. Ook Jaimy Kenswiel, de verloofde van rechtsback Denzel Dumfries is erbij tijdens het eerste WK-duel van Oranje. Zij heeft net als Kiemeney ook de kinderen meegenomen. Dumfries en Kenswiel hebben er samen drie.

Zwangere partner Gakpo ook van de partij

Kenswiel poseerde in het stadion ook nog met Noa van der Bij. Aan het Oranje-shirt van laatstgenoemde valt direct te zien voor wie zij daar is. Van der Bij draagt een tenue met nummer 11, het rugnummer van haar partner Cody Gakpo. Het koppel heeft samen een kindje en is momenteel in verwachting van de tweede, maar dat houdt Van der Bij niet tegen om toch een bezoekje te brengen aan het WK. Gakpo en Dumfries spelen niet alleen in Oranje al jarenlang samen, maar waren ook zo'n drie jaar teamgenoten bij PSV.

i Jaimy Kenswiel, de verloofde van Denzel Dumfries, met Noa van der Bij, de partner van Cody Gakpo. © Instagram / Jaimy Kenswiel

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