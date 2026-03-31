Wat een mooi oefenpotje had moeten worden om verschillende spelers in het elftal aan het werk te zien, werd een interessante om heel andere redenen. In plaats van dat Ronald Koeman verschillende spelers in zijn elftal kon passen, kon hij deze wedstrijd beoordelen hoe zijn elftal met een man minder uit de verf kwam. Na 11 minuten mocht Denzel Dumfries al douchen vanwege een rode kaart die de scheidsrechter gaf.

Oranje stond op dat moment al op 1-0 na een heerlijke beginfase waarin Oranje goed combineerde. Een voorzet van Cody Gakpo werd door Willian Pacho in eigen goal gewerkt. Maar daarna hield het feest van Oranje dus op. Denzel Dumfries kwam in een benarde situatie en haalde zijn doorgebroken tegenstander neer. Normaal geeft een scheidsrechter geen rode kaart in een oefenduel, maar dat deed deze arbiter dus wel. Dat zorgde ervoor dat de plannen van Koeman in duigen vielen.

Plannen Ronald Koeman de prullenbak in

Alle wissels konden in de prullenbak, want dit scenario zal hij nooit hebben voorzien. Donyell Malen werd het eerste slachtoffer van deze bizarre actie van de arbiter. Lutsharel Geertruida verving de buitenspeler en nam de plek van Dumfries in. Lang kon Oranje de voorsprong niet verdedigen want in de 24e minuut benutte Ecuador een penalty. Mark Flekken had spits Gonzalo Plata naar de grond gewerkt en Enner Valencia benutte de strafschop. Daarna werd het nooit meer een leuk duel.

Het werd een onverwacht lesje verdedigen voor Oranje, dat eigenlijk nauwelijks meer voor de goal van Ecuador kwam. In de rust wisselde Koeman het nodige en zorgde hij voor een vijfmansverdediging met Jeremie Frimpong, die de hele rechterflank mocht bestrijken. Ook dat plan sneuvelde snel; Frimpong moest na tien minuten alweer naar de kant. Hij trok wat met zijn been, dus een blessure leek de oorzaak. Dat is mogelijk slecht nieuws voor Arne Slot en Liverpool.

Wedstrijd bloedt dood

In het slot van de wedstrijd plukten beide bondscoaches de banken leeg, wat de snelheid van het spel niet ten goede kwam. Ecuador wilde nog wel, voor Oranje bleef het bij tegenhouden. Dus eindigde de wedstrijd in 1-1.

Het is doodzonde voor de spelers die Ronald Koeman graag nog aan het werk had willen zien voordat hij in mei de WK-selectie bij elkaar moet rapen. Maar deze avond was voor hen totaal nutteloos geworden na de rode kaart. Koeman kan lessen trekken uit hoe zijn ploeg zich staande hield met 10 man, maar ook dat is niet met een selectie die hij normaal het veld in zou sturen. Daarmee is dit een catastrofaal oefenduel geworden voor Oranje richting het WK.

Oranje heeft nog minimaal één oefenduel, in Rotterdam wordt op 3 juni geoefend tegen Algerije. Dan zal de 26-koppige selectie voor het WK al bekend zijn.