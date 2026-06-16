Hedwiges Maduro heeft zich kritisch uitgelaten over internationals die richting het einde van de carrière hebben bedankt voor Oranje. Waar spelers als Cristiano Ronaldo of Lionel Messi niet van ophouden weten, is er ook een groep die kiest om eerder de focus te verleggen naar alleen clubvoetbal. "Ik vind eigenlijk dat dat niet mag", deelt Maduro als tip richting de KNVB.

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast wordt de groeiende kritiek op Virgil van Dijk en Frenkie de Jong besproken. Ondanks het doelpunt van Van Dijk kon de aanvoerder op veel kritiek rekenen na het duel met Japan op het WK. Robert Maaskant en Hedwiges Maduro kregen dan ook de vraag of een van de twee een keer gepasseerd gaat worden.

Een Oranje na Virgil van Dijk

Maaskant denkt dat die tijd er wel aan komt, en nog wel iets eerder voor Virgil van Dijk. "Dit WK natuurlijk niet, want hij is dé enige echte leider van dit Nederlands elftal en is hartstikke belangrijk. Maar ik denk dat op termijn het centrum gaat worden met Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven", oordeelt hij. "Daarna gaat Virgil stoppen want dan is hij al 35."

Mocht die tijd voor Van Dijk komen, hoopt Maaskant wel dat dat met de wereldbeker in zijn handen is. Maduro denkt dat hij ook nog wel wat langer door kan, ondanks zijn leeftijd. "Hij is nu 34, maar we moeten het de komende periode nog maar zien. Ook hoe hij presteert bij zijn club en of hij het vol kan houden. Dat moeten we zien over twee jaar. Maar ik zat wel aan iets anders te denken...", snijdt hij een volgend onderwerp aan.

Bedanken voor Oranje

En dat heeft alles te maken met internationals die zo lang ze voetballen onderdeel zijn van het nationale elftal. "Als ik zie hoe ze bij sommige landen hoeveel passie ze hebben om voor het land te spelen, zoals de huilende spelers van Paraguay. Ik heb nooit begrepen waarom sommige spelers bedanken voor het Nederlands elftal", legt hij uit.

Hij doelt dan op spelers zoals Luuk de Jong en Jordy Clasie die al eerder stopten met interlands dan met spelen voor hun club. "Ik vind eigenlijk dat dat niet mag. Het is uiteindelijk aan de bondscoach om door te selecteren, maar ik vind dat je nooit nee mag zeggen tegen je land", luidt het.

Dat missen we in Nederland

Maduro ziet dus ook liever niet dat Van Dijk zelf de keuze maakt om te stoppen, ook als hij ooit een andere rol zou krijgen. "Als de coach de beste spelers nodig heeft dan vind ik dat je altijd moet komen als je daar bij hoort. Je moet wel spelen, je moet voor je land uitkomen. Ik denk dat dit ook precies de 5% is die wij als Nederlanders missen. De echte passie om voor je land te willen spelen."

Daar kunnen we nog veel leren van andere landen, vindt Maduro. "Echt de trots oproepen in jezelf om het shirt aan te doen. In andere landen gaan ze bijna huilen, misschien is dat weer te extreem."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Hedwiges Maduro de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen de stunt van Kaapverdië en de Instagram-hype die ontstond rondom de 40-jarige keeper. Ze hebben het over de ontslagen trainer van Tunesië en wat dat voor Oranje zal betekenen én bespreken de rol van Memphis bij Oranje.

Ook komt de familiedag van Oranje voorbij wat prachtige beelden opleverde van de internationals met hun kinderen. Verder laten Maaskant en Maduro zich uit over de kritiek op Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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