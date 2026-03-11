Amerikaanse president Donald Trump heeft een besluit genomen over de deelname van Iran aan het WK voetbal, dat komende zomer in de Verenigde Staten, Canade en Mexico wordt gehouden. Door de oorlog tussen de VS en Iran was daar twijfel over ontstaan.

De voetballers van Iran kunnen gewoon meedoen aan het WK. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verzekerd aan Gianni Infantino, de baas van wereldvoetbalbond FIFA.

"Vanavond heb ik Trump gesproken over de voorbereidingen voor het WK. De president herhaalde dat het Iraanse team welkom is. Ik dank hem oprecht voor zijn steun", meldde Infantino via sociale media.

Oorlog

Door de oorlog van de VS en Israël tegen Iran was twijfel ontstaan over de deelname van het land aan het WK. Iran ontbrak als enige op een voorbereidingsbijeenkomst voor het WK, die vlak na het begin van de oorlog plaatsvond. Ook gelden er strenge inreisbeperkingen voor mensen uit Iran voor de VS.

Iran is op het WK dat op 11 juni begint ingedeeld in een groep met België, Nieuw-Zeeland en Egypte. Iran speelt twee wedstrijden in Los Angeles en treft Egypte in Seattle.

Kwalificatie Irak

De definitieve deelname van Iran heeft gevolgen voor de kwalificatie van andere landen. Irak speelt namelijk nog tegen de winnaar van Suriname - Bolivia. Iran heeft zich al geplaatst voor het WK en is momenteel het hoogst geklasseerde land uit die regio. Irak volgt daarachter en had dus mogelijk de plek kunnen overnemen.

Bondscoach Graham Arnold gaf aan dat zijn ploeg in een lastige situatie zit vanwege de omstandigheden in Iran. "Help ons alsjeblieft met deze wedstrijd, want we hebben momenteel grote moeite om onze spelers uit Irak te krijgen", zei hij in aanloop naar de finalewedstrijd. Suriname moet op 27 maart winnen van Bolivia om de eventuele finalewedstrijd te mogen spelen.